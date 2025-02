Sampdoria, Semplici: “Domani più determinante del Cosenza. I nuovi acquisti saranno importanti. Pedrola? Ha scelto lui”

Genova. Dopo la vittoria contro il Cosenza, che mancava da oltre tre mesi, per la Sampdoria ora c’è da confermare il trend positivo contro il Modena. Domani infatti i blucerchiati affronteranno, di nuovo tra le mura casalinghe del “Ferraris”, i Canarini e, come detto dal tecinco in conferenza c’è da proseguire questo percorso di crescita.

Per il tecnico però non è stata una bella settimana, causa problemi di salute, ma il clima tra i suoi ragazzi è stato decisamente allegro: “Per me non è stata una bellissima settimana perché ho preso in virus e sono rimasto a letto (ride). Indipendentemente da questo è stata la prima settimana più serena. Domenica non abbiamo fatto niente di particolare, dobbiamo ripartire e metterci tutto ciò che fino ad ora è mancato. Trovare un equilibrio che ci possa risollevare”.

Quella di domani sarà la prima partita dopo la chiusura del mercato invernale. Il tecnico ha fatto un bilancio sui nuovi arrivati: “Sono contento perchè nel reparto difensivo per infortuni mancavano alcuni giocatori a livello numerico. Si è completata la rosa. Mi fa piacere, in primis per me e per i giocatori stessi. Avere doppioni in ogni ruolo è importante per creare quella competitività che deve fare bene in allenamento ai ragazzi”.

“Akinsanmiro e Meulensteen sono rientrati ieri e hanno fatto il primo allenamento – aggiunge – stiamo valutando saranno a disposizione e vedremo la formazione. A parte gli squalificati sono tutti recuperati e spero di aver la rosa a disposizione e aver scelta migliore per far sì che la squadra riesca a disputare”.

Nelle ultime due partite l’attacco blucerchiato è stato supportato da Niang, arrivato nel mese di gennaio, relegando così Coda in panchina per la seconda volta consecutiva. Il tecnico si è espresso sulla possibilità di vedere in campo due punte: “Dobbiamo arrivare a giocare così anche perchè il mercato è andato in questo senso. Ma tutto parte dalla voglia di sacrificarsi degli attaccanti perché poi è determinate sostenerli e, che loro i diano l’apporto che ci aspettiamo. Ci sono nuovi arrivi e nuovi equilibri, ci vorrà qualche partita ma mi auguro di mettere in campo più giocatori offensivi il prima possibile“.

Domani, come detto, arriverà il Modena. I Canarini sono a 30 punti, 5 in più della Sampdoria. Domani conquistare altri 3 punti, oltre a dare continuità di risultati, significherebbe avvicinarsi anche alla zona play off. Semplici fa il punto sugli avversari: “Affrontiamo una squadra di grande qualità, soprattutto in avanti dove sono veloci. Una partita che sono curioso di affrontare per capire il nostro livello. Ci darà del filo da torcere ma noi dobbiamo dare continuità di prestazione”.

Perisan arrivato dal mercato non sarà disponibile per parecchio tempo. Ecco perchè l’acquisto di Cragno, settimo portiere in stagione: “Ne avrà più di un mese per questo abbiamo preso un nuovo portiere Cragno. La scelta di tenerlo fuori lista è dipesa da suo infortunio”

“Cragno è un ragazzo che conosco e l’ho allenato a Cagliari – afferma – so il suo valore, ha passato un anno e mezzo di difficoltà. Era uno dei portieri della Nazionale quindi sappiamo, e ce lo ha anche confermato, che c’è la massima consapevolezza che possa avere la voglia di tornare ad essere un protagonista del campionato italiano”

Un altro acquisto è stato quello di Altare. Domani sarà della partita: “E’ recuperato domani mi auguro che possa essere della gara. Sono contento degli acquisti e spero che portino nuova positività e attraverso la mentalità, che forse ora posso trasmettere, prendere i risultati che vogliamo”

“Per Ferrari si trattava solo crampi ma ha avuto diversi infortuni. Ha bisogno di allenamenti per disputare le partite al suo livello”

Pedrola è stato ceduto al Bologna, nonostante il tecnico avesse affermato più volte che lo voleva nel progetto: “Ho rimpianto la sua partenza ma abbiamo fatto tutto per trattenerlo – afferma – ma voleva partire già prima del mio arrivo. Ce l’ho messa tutta ma ad un certo punto mi sono dovuto arrendere perché ho bisogno di giocatori che lottano per questa la maglia”.

Coda anche contro il Cosenza è entrato solo a 15 minuti dalla fine. Seconda panchina consecutiva per l’attaccante blucerchato. “Due panchine che spero che gli facciano bene. Da quando sono arrivato ha sempre giocato ma non era condizioni di fare tutte quelle partite. Ora sta svolgendo anche un lavoro differenziato per portarlo condizione e per far si che si esprima al meglio delle sue potenzialità che sono tante”.

Dall’altra parte c’è invece un giocatore, Depaoli, che sta vivendo un momento fantastico con 3 gol messi a segno nelle ultime due gare: “Sono contento. Quando sono arrivato, gliel’ho detto anche a lui, ho trovato il fratello mentre ora ho trovato un giocatore incisivo. La squadra ha tutto per crescere”

La partita di domani sarà determinante anche dal punto di vista psicologico: “Più determinante di quella di Cosenza, ora tutti ci aspettano al varco ma noi dobbiamo mettere la volontà e gli attributi per dare valore a quella vittoria lì e far sì che la squadra abbia capito il modo di esprimersi con l’aiuto di nuovi arrivati ma soprattutto quelli che sono rimasti. Domenica dopo domenica dobbiamo mettere punti per risalire. Sappiamo che, nonostante la classifica, chi gioca contro la Sampdoria farà la partita della vita e noi dobbiamo pareggiare sotto l’aspetto mentale quello che gli avversari fanno contro di noi al Ferraris.

In più occasioni, Semplici, aveva affermato che la squadra aveva difficoltà di mentalità. Ora a oltre un mese dal suo arrivo ci sono miglioramenti anche sotto questo punto di vista: “C’è unità diversa, c’è un modo di allenarsi sicuramente migliore anche di recepire certe mie indicazioni. La conoscenza è migliore, sicuramente si comincia a vedere questa cosa. Mi auguro che da qui in avanti possano riuscire a tirar fuori quelle qualità che servono oggi alla Sampdoria per fare risultato”.

Il tecnico si è espresso anche su Sibilli, che sta facendo molto bene: “E’ entrato bene, lui secondo me può svolgere più ruoli e mi dà soluzioni diverse. Si è sacrificato anche quando siamo rimasti in 10”

E sul nuovo acquisto Oudin: Ha fatto meno bene ma ha avuto 20 giorni dove si è si allenato a parte ma ora migliorerà. Ci crediamo molto e spero che ci possa dare apporto che immaginiamo”

Ora c’è unità anche a livello di tifoseria. Non hanno mai fatto mancare l’apporto alla squadra ma ora saranno ancora più importanti: “Sabato scorso li ho ringraziati perché il risultato è dovuto anche loro incitamento, non ci hanno mai mollato anzi ci hanno creduto più di noi. Voglio portare allo stadio più gente. Mi auguro che anche domani ci sia la massima vicinanza alla squadra”.

In ultimo due parole anche sul centrocampo. Torna Bellemo, con Yepes e Meulensteen ci saranno forse dei dubbi: “Yepes per me è un titolare. Oggi ho 22/23 titolari e quindi sta a me gestirli nelle varie situazioni. Ci sarà qualcuno che giocherà meno chiaro ma starà a me capire se far giocare uno o l’altro”