Sampdoria sconfitta dal Sudtirol, tutta l’amarezza di Semplici: “Le partite sono sempre meno e i punti sempre più importanti”

Genova. Una sconfitta pesante. Oggi pomeriggio presso lo stadio “Druso” di Bolzano la Sampdoria è incappata nell’ennesimo passo falso della sua stagione in trasferta. I blucerchiati infatti, i quali hanno concluso il match in nove contro undici, hanno perso 2 a 1 contro il Sudtirol, formazione che grazie all’affermazione odierna ha raggiunto in classifica proprio la squadra guidata da Leonardo Semplici.

Al termine della sfida il tecnico della Sampdoria si è detto amareggiato per l’epilogo della gara, un incontro deciso principalmente da alcuni episodi: “Penso che questa sconfitta sia determinata da nostri demeriti e ovviamente dall’avversario che ci ha fatti innervosire. Siamo caduti nelle loro provocazioni e questo non deve accadere. Le partite sono sempre meno e i punti sempre più importanti. Eravamo riusciti anche a pareggiare meritatamente, sicuramente dovevamo e potevamo fare di più”.

“Dispiace perchè oggi era una partita importantissima per il nostro cammino – ha continuato Semplici – e poteva dare ancora più forza al nostro percorso. Così non è stato quindi niente, rientriamo a casa con le pive nel sacco e analizziamo bene ciò che è successo. Sicuramente certi episodi avremmo dovuto evitarli perchè condizionano il risultato finale e devo dire che se non si fosse verificato l’infortunio del rigore forse non avremmo nemmeno perso in nove, però questo non toglie che non si possono buttar via questo tipo di gare”.

Sulla posta in palio, il tecnico della Sampdoria ha commentato: “Sapevamo che era una partita importante, però questo tipo di nervosismo secondo me è stato eccessivo. Devo dire che l’andamento della gara è stato particolare, sicuramente non è stato a nostro favore però per quanto riguarda alcune situazioni avremmo potuto gestirle in un’altra maniera. Per esempio al di là della prima espulsione che è stata particolare, la seconda avremmo dovuto assolutamente evitarla”.

Infine Semplici si è concentrato sui supporter blucerchiati, i quali hanno raggiunto l’Alto Adige in gran numero: “Quando vedi tanti tifosi così vorresti dargli una soddisfazione, invece facciamo fatica in certi momenti. Mi auguro di fare tesoro di questa partita, io in primis, per poi poter fare altri tipi di prestazione ma soprattutto altri tipi di risultato”.