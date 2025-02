Sampdoria-Sassuolo LIVE (0-0). Entra Bereszynski, applausi per lui

Genova.

73′ Ammonito anche Lovato che ferma Niang

67′ La partita si scalda e viene ammonito anche Meulensteen

65′ Proteste del Sassuolo per un atterramento in area di Obiang da parte di Oudin, Berardi viene ammonito per proteste

64′ Ammonito Sibilli, fallo su Berardi sul lato corto dell’area di rigore. Anche qui proteste per il metro di giudizio tra le due squadre

63′ Doppio cambio nel Sassuolo: entrano Mazzitelli per Verdi e Mulattieri per Moro

58′ Cambio nella Sampdoria: fuori Riccio per Bereszynski, accolto dagli applausi dello stadio. Non giocava dal 9 novembre a causa dell’infortunio muscolare

56′ Calcio piazzato di Niang dal vertice sinistro dell’area di rigore. Destro centrale facile preda di Moldovan

53′ Ingenuità di Curto che fa un fallo inutile e vistoso a centrocampo su Laurientè e si becca il giallo

51′ Occasione Sassuolo! Lancio dalla difesa di Lovato per Laurienté che aggancia davanti a Cragno, ma, disturbato, non riesce a tirare con potenza. Il portiere fa suo il pallone

50′ Gioco fermo per un colpo in faccia ricevuto da Meulensteen

46′ Si riparte senza cambi con palla al Sassuolo. Ora la Sampdoria attacca verso la Sud

Primo tempo tra Sampdoria e Sassuolo che termina 0-0. Dopo una partenza in salita, con l’ammonizione al 3′ di Altare, autore di una spinta piuttosto evidente su Moro lanciato verso la porta, i blucerchiati giocano senza paura e disputano un buon primo tempo. È la Sampdoria ad aver creato la più nitida occasione da gol su azione al 17′ con Niang: Ricci lo serve in area di rigore, lui trova lo spazio per il destro e Moldovan è bravo, in tuffo, a togliere la palla dall’angolino basso sul primo palo.

Nell’intervallo omaggio a Giorgio Ajazzone, lo storico team manager, recentemente scomparso.

Partita spezzettata da tanti falli e colpi al volto. In due, oltre ad Altare, i nomi sul taccuino di Pairetto: Riccio e Doig. Verdi è quello ad aver avuto la peggio tra tutti ed è costretto a giocare con un vistoso turbante.

Sassuolo che fa più possesso, ma che si fa vedere dalle parti di Cragno in modo pericoloso solo al 41′ con un calcio piazzato di Berardi dai 20 metri a scavalcare la barriera fuori di poco.

In tribuna c’è anche Olly, fresco vincitore del Festival di Sanremo, visibilmente commosso quando prima del fischio d’inizio ha risuonato la sua canzone Balorda Nostalgia.

45′ Due minuti di recupero

44′ Ammonito Doig, che blocca la corsa di Ioannou

41′ Punizione per il Sassuolo da posizione pericolosa, Berardi scavalca la barriera. Palla fuori di poco

38′ Malinteso tra Riccio e Cragno, con il difensore che lascia sfilare il pallone pensando all’uscita del portiere. Così non avviene e ne approfitta Obiang. Palla verso il centro dove però non c’è nessun compagno

31′ Punizione per il Sassuolo battuta profonda da Verdi, Niang di testa prolunga in angolo. Sugli sviluppi Curto resta a terra in mezzo all’area per un colpo in testa. Ci vuole parecchio prima che l’arbitro fischi lo stop

25′ Cross di Venuti verso Niang, interviene Romagna di testa e mette in angolo. La battuta di Ricci è direttamente in porta sul primo palo. Moldovan ci mette i pugni ed evita guai per la sua squadra

21′ Ora è il Sassuolo a guadagnare un corner per una deviazione di testa di Ioannou. Nulla di fatto sugli sviluppi

20′ Altra occasione Samp. Calcio piazzato di Oudin dalla sinistra dopo un braccio largo di Berardi su Ioannou non sanzionato col giallo. Palla che attraversa tutta l’area di rigore senza che nessuno riesca a intervenire. Sfera che si spegne sul fondo a un soffio dal palo più lontano

17′ Occasione Sampdoria: Niang, servito da Ricci, trova lo spazio per il destro in area di rigore. Moldovan toglie la palla dall’angolino basso in tuffo. Calcio d’angolo per i blucerchiati

15′ Ammonito anche Riccio, fallo su Berardi

11′ La Sampdoria esce bene dalla difesa, alla fine il Sassuolo si rifugia in angolo su una palla messa in mezzo da Ioannou rasoterra, che attraversa tutta l’area. Sugli sviluppi il Sassuolo riparte ed è lo stesso Ioannou a compiere un grande intervento difensivo su Moro

5′ Il calcio piazzato di Berardi si risolve in un rasoterra facile preda per Cragno

3′ Ammonizione per Altare, che spinge Moro perché superato in velocità. Punizione per il Sassuolo e fischi per l’arbitro, ma Altare ha rischiato grosso perché Moro era lanciato verso la porta senza più ostacoli

1′ Si parte con palla alla Sampdoria che attacca verso la Nord in questo primo tempo

Anche Olly, fresco vincitore del Festival di Sanremo, ospite della società, ad assistere a Sampdoria-Sassuolo, anticipo della 27esima giornata di Serie B. I blucerchiati sono chiamati a un’impresa, visto il ruolino di marcia del Sassuolo, che ha perso solo tre gare in tutto il campionato e pareggiate 4.

Senza gli squalificati Depaoli e Ferrari, Semplici preferisce Ioannou a Beruatto e lascia Yepes in panchina. In campo Ricci.

Ecco le formazioni in campo:

Sampdoria: Cragno, Curto, Altare, Riccio (58′ Bereszynski), Venuti, Ricci, Meulensteen, Ioannou, Oudin, Sibilli, Niang.

Allenatore: Semplici

A disposizione: Ghidotti, Chiorra, Vieira, Bellemo, Coda, Akinsanmiro, Beruatto, Yepes, Veroli, Sekulov, Abiuso.

Sassuolo: Moldovan, Toljan, Lovato, Romagna, Doig, Verdi (63′ Mazzitelli), Obiang, Boloca, Berardi, Moro (63′ Mulattieri), Laurienté.

Allenatore: Grosso

A disposizione: Satalino, Volpato, Ghion, Pieragnolo, Odenthal, Bonifazi, Lipani, Iannoni, Pierini, Muharemovic.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Ammoniti: Altare, Riccio, Curto, Sibilli, Meulensteen (Sam); Doig, Berardi, Lovato (Sas)

Spettatori: abbonati 19.405 rateo 195.258,62; paganti biglietti 1.990 incasso 33.574