Sampdoria, salutano i due gioielli: Pedrola al Bologna e Leonardi al Rimini

Accelera anche il mercato in uscita della Sampdoria. Salutano ufficialmente Estanis Pedrola e Simone Leonardi. Il primo si accasa al Bologna in Serie A, prestito con opzione di riscatto. Il secondo va a farsi le ossa al Rimini in Serie C, prestito secco.

Alla fine non c’è stato il lieto fine alla lunga attesa del talento spagnolo che aveva incantato all’inizio della scorsa stagione. E non si è mai capita fino in fondo l’entità del suo stato di forma. Non ha mai incantato quando è stato schierato da Sottil e Semplici ma è anche vero che per rendere un giocatore ha bisogno di continuità e di orbitare nella zona di campo a lui congeniale. Le motivazioni ufficiali sono state spesso incentrate sul precario stato di forma, anche se filtra da più parti di un feeling mai sbocciato con mister Semplici, che un mese fa sembrava intenzionato a puntare sull’ex Barcellona. Possibile anche che il giocatore abbia spinto per essere dato via visto il poco spazio e la decisione di continuare su un modulo che non prevede un’ala sinistra d’attacco. Meglio un giocatore meno dotato ma entusiasta che un talento scontento. Questo è chiaro, ma certo è che l’interesse del Bologna, che lotta per un posto in Europa, potrebbe far pensare che, forse, in casa blucerchiata potranno “mangiarsi le mani” per non averci puntato con maggiore insistenza sull’altare di un modulo che al momento sta portando la squadra al baratro.

Il baby talento Simone Leonardi, in goal contro il Catanzaro, parte alla volta della Romagna con l’obiettivo di tornare. Chiuderà la stagione nel Rimini. La formazione di mister Buscè occupa il nono posto del girone B della Serie C. Chiuso dai tanti giocatori arrivati in attacco, ultimi in ordine di tempo Niang e Abiuso, andrà a forgiarsi mettendo – sperano in casa Sampdoria – tanti minuti nelle gambe.

In difesa, gli arrivi di Altare e Curto spingono al Modena il centrale Stipe Vulikic. L’ex Perugia non ha mai convinto nelle occasioni in cui è sceso in campo.

