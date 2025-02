Sampdoria, per Borini sondaggi all’estero dove il mercato è ancora aperto

Genova. Dei giocatori ‘esodati’ della Sampdoria è rimasto solo Fabio Borini dopo la sessione di mercato invernale.

La rescissione del contratto da parte di Kasami ieri ha risolto una situazione simile. Per Kasami, come Borini, la scadenza era giugno 2025.

Quale sarà il destino dell’attaccante autore della rete nel derby di Coppa Italia che ha consentito ai blucerchiati di pareggiare la partita col Genoa e poi passare al turno ai rigori ancora non si sa, anche se Accardi sta lavorando per sistemare il giocatore all’estero, dove il mercato è ancora aperto: stanotte si chiude in Portogallo e Belgio, mentre c’è più tempo per Turchia (11 febbraio) Croazia e Svizzera (17 febbraio), Brasile (28 febbraio) e poi Canada e Usa (23 aprile).