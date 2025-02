Sampdoria, arriva la seconda vittoria di fila: 1-0 al Modena con la rete di Niang

Genova. Seconda vittoria consecutiva per la Sampdoria, che batte anche il Modena. 1-0 il punteggio per la rete di Niang al 16′, anche se non sono mancate le occasioni del raddoppio. Una delle migliori partite dei blucerchiati, che hanno concesso poco all’avversario e lottato su ogni pallone senza quelle amnesie che spesso hanno caratterizzato il cammino dei blucerchiati sinora. Più dinamismo, persino qualche sovrapposizione sulle fasce e una maggiore sicurezza nella gestione del pallone mostrano che la strada è quella giusta.

Semplici conferma il 3421 con alcuni nuovi innesti e cambiamenti: rientra Curto dalla squalifica e va a fare il braccetto di destra, Altare il centrale e Riccio quello di sinistra. A centrocampo Venuti, Ricci, Yepes e Beruatto, Oudin e Sibilli a sostegno di Niang.

Partita che si sblocca al 16′ : Niang mette lo zampino su un tiro di Sibilli dopo una bella triangolazione del numero 33 con Ricci proprio in mezzo all’area il numero 19 ha anticipato tutti.

Sampdoria che aveva appena sventato un’occasione di Di Pardo con un tocco col piede destro di Cragno a chiudere la porta al diagonale, l’unica vera oppotunità del Modena in tutta la partita.

Blucerchiati che non hanno avuto amnesie particolari e nella ripresa hanno rallentato il ritmo senza mai subire troppo, anzi, le occasioni da rete sono state tutte dalla loro parte: al 58′ Sibilli fa sponda per Oudin, che ha lo spazio per il tiro dal limite, palla fuori di un niente; al 64′ Curto per poco non insacca sotto la traversa con una girata di destro dopo un assist di testa di Venuti dal fondo. La più chiotta capita di nuovo a Niang al 74′: girata col sinistro da due passi che Gagno respinge coi piedi.

Semplici concede un po’ di minutaggio ad Akinsanmiro, Bellemo, Coda e Ioannou e può rammaricarsi solo per l’uscita di Altare al 25′ per infortunio.

Blucerchiati che salgono a 28 punti e che scavalcano la Carrarese e aggancia il Mantova e, in attesa di domani, la Reggiana.

91′ Corner guadagnato dal Modena, Cragno non riesce a tenere in campo la deviazione di un compagno. Sulla battuta arriva una torre e il colpo di testa di Cauz, fuori

90′ Sei minuti di recupero

87′ Si accende un parapiglia, ammoniti Sibilli e Defrel

85′ Escono Beruatto e Niang per Ioannou e Coda

83′ Ammonizione per Venuti

80′ Cross di Beyuku, colpo di testa di Gliozzi e palla che attraversa tutta l’area e si spegne sul fondo di pochissimo

77′ Nel Modena escono Cotali e Mendes per Idrissi e Gliozzi

76′ Corner per i blucerchiati dopo una deviazione di Gagno su calcio piazzato di Venuti direttamente in porta quasi dal fondo. Sulla battuta il Modena sbaglia, Beruatto avrebbe una bella chance in area, ma si allunga troppo il pallone

74′ Altra occasione Samp! Girata di Niang col sinistro da due passi che Gagno respinge coi piedi

64′ Occasione Sampdoria! Curto per poco non insacca sotto la traversa col destro dopo un assist di testa di Venuti dal fondo

63′ Tentativo di pallonetto di Santoro dal limite, palla alta

62′ Doppio cambio anche nel Modena: fuori Gerli per Battistella e Caso per Defrel

61′ Doppio cambio Samp: fuori Oudin per Bellemo e Ricci per Akinsanmiro

58′ Occasione Sampdoria! Sibilli fa sponda per Oudin, che ha lo spazio per il tiro dal limite, palla fuori di un niente

56′ Santoro arriva sul fondo, Curto si oppone in corner. Sugli sviluppi il Modena riparte da dietro e crossa sul fondo

51′ Deviazione di Santoro su cross di Venuti, palla in angolo. Batte Ricci, ma Gagno in uscita blocca

46′ Ci prova Palumbo dalla lunetta col destro, palla di poco a lato con Cragno comunque sul pallone

46′ Si riparte senza cambi. Palla al Modena. Samp che attacca verso la Sud

45′ Due minuti di recupero

43′ Ci prova Caso con un tiro a giro da fuori area. Palla di poco a lato

39′ Calcio piazzato della Sampdoria con palla deviata in corner da un colpo di testa di un difensore dei canarini. Batte Ricci, Gagno agguanta la sfera in uscita

37′ Ammonito Yepes per un fallo a centrocampo

34′ Bella azione corale della Sampdoria: Beruatto vede Riccio in sovrapposizione, palla poi a Sibilli, che vede Niang sul secondo palo. Tiro in porta e deviazione in corner. Sugli sviluppi la Samp ci prova di testa, ma la palla termina sopra la traversa

33′ Punizione di Ricci dalla fascia laterale sinistra, palla troppo lunga per tutti che finisce tra le braccia di Gagno

32′ Ammonito Dellavalle, duro su Niang

27′ Modena che ora spinge e guadagna due corner nel giro di un paio di minuti, ma la Samp ne esce senza troppi patemi

27′ Cambio forzato anche per il Modena, fuori Di Pardo per Beyuku

25′ Cambio obbligato per la Sampdoria, Altare si fa male ed è costretto a uscire. Dentro Ferrari

16′ Gol della Sampdoria! Niang finalizza una bella triangolazione in area che si concretizza con un assist di Sibilli e il tocco a due passi dalla porta da parte del numero 19

16′ Occasione Modena: contrasto dove Curto ha la peggio e resta a terra per un colpo in faccia, Di Pardo si fa ipnotizzare da Cragno, che devia di piede un diagonale pericoloso

15′ Tentativo in corsa dalla distanza ndi Yepes, tiro potente, ma alto

5′ Occasione Sampdoria: iniziativa sulla sinistra di Niang, che vince un contrasto, assist perfetto rasoterra dall’altro lato dove c’è Venuti, che col destro sbaglia la più facile delle occasioni. Un rigore in movimento. La palla finisce sopra la traversa

2′ Venuti per Sibilli che dalla destra mette in mezzo. Gagno blocca in presa alta

1′ Si parte con palla alla Sampdoria che attacca verso la Nord

Pioviggina e fa freddo al Ferraris per Sampdoria-Modena, partita in cui i blucerchiati devono trovare quella continuità per uscire dalle sabbie mobili della lotta per non retrocedere.

Semplici lascia Meulesteen e Akinsanmiro in panchina, i due non sono ancora al meglio. Yepes, capitano vista la squalifica di Depaoli, vince il ballottaggio con Bellemo, mentre in porta esordisce Cragno.

A centrocampo Ricci titolare, mentre dietro il terzetto di difesa è formato da Altare, Riccio e Curto.

Niang l’unica punta.

Formazioni:

Sampdoria: Cragno, Curto, Altare (25′ Ferrari), Riccio, Venuti, Ricci (61′ Akinsanmiro), Yepes, Beruatto (85′ Ioannou), Oudin (61′ Bellemo), Sibilli, Niang (85′ Coda).

Allenatore: Semplici.

A disposizione: Scardigno, Chiorra, Meulesteen, Veroli, Sekulov, Abiuso.

Modena: Gagno, Caldara, Dellavalle, Cotali (77′ Idrissi), Di Pardo (27′ Beyuku), Gerli (62′ Battistella), Santoro, Cauz, Palumbo, Caso (62′ Defrel), Mendes (77′ Gliozzi).

Allenatore: Mandelli

A disposizione: Seculin, Magnino, Duca, Vulikic, Zaro, Botteghin, Kamate.

Arbitro: Dionisi dell’Aquila.

Ammoniti: Yepes, Venuti , Sibilli (S); Dellavalle, Defrel (M)

Spettatori: abbonati 19.405 rateo 195.258,62; pack 2 gare 120 rateo 2.000; paganti biglietti 1.008 incasso 19.744