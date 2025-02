Sampdoria, il saluto di Kasami che “snobba” Sottil e Semplici: “Sofferto tanto in questi mesi in silenzio, ma è stato un onore”

Genova. Da quando è stato esonerato Pirlo, Pajtim Kasami è stato un oggetto misterioso nelle successive gestioni. Un titolare inamovibile della passata stagione della Sampdoria, finito per diventare un comprimario. Tutto questo fino a ieri, ultimo giorno di calciomercato, il giorno della rescissione del contratto del centrocampista svizzero.

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pajtim Kasami”, ha scritto il club a meno di venti minuti prima della mezzanotte.

Questa mattina l’ormai ex calciatore blucerchiato ha pubblicato un messaggio di saluti sui propri profili social che inizia con: “In questo momento vorrei solo dire grazie. In primis grazie ai tifosi, indossare questa maglia davanti a voi è stata un’emozione che non mi dimenticherò mai. Abbiamo gioito e pianto, ma lo abbiamo sempre fatto insieme. Mi sono goduto ogni minuto di questa esperienza e vi poterò sempre con nel mio cuore: sarò sempre uno di voi. Ho sofferto tanto in questi mesi in silenzio e ieri sera è arrivata la decisione”.

“Vorrei inoltre ringraziare Andrea Radrizzani, Presidente Manfredi , Mister Pirlo, Mancini e Legrottaglie per aver creduto in me. Grazie a tutto lo staff: dai fisioterapisti ai dottori, e infine ai miei compagni”. Nella lista dei ringraziamenti non figurano Sottil e Semplici con i quali, nella loro gestione, è finito ai margini del progetto.

Conclude: “Auguro il meglio per il resto della stagione. Andate a riportare questi colori dove meritano di essere! È stato un piacere, un onore, un’emozione forte. Grazie. Sempre e comunque forza Sampdoria. Pat”.