Sampdoria, il punto alla vigilia della trasferta con il Südtirol

Genova. L’anno scorso fu una bestia nera: due sconfitte. Quest’anno la Sampdoria proverà a prendersi la rivincita dopo la vittoria in casa del 21 settembre (1-0 rete di Venuti). Contro il Südtirol, i blucerchiati arrivano in striscia positiva, mentre i bolzanini avevano interrotto, nell’ultimo turno in casa prima della sconfitta a Cremona, il filotto di nove gare interne senza vittorie.

La squadra di Semplici è tornata a galla dopo una serie di 13 partite senza successi (8 pareggi, 5 sconfitte) e lo ha fatto con due vittorie in clean sheet. Sette punti nelle ultime tre gare che equivalgono a quelli collezionati nelle precedenti 12 partite.

Un risultato positivo in quella che è la terza partita davvero decisiva per il proseguio del campionato blucerchiato sarebbe quel ‘boost’ di ulteriore fiducia, oltre che di classifica, per la squadra di Semplici. Il mister ha tenuto botta anche nei primi momenti non certo facili e ora sta ottenendo i primi risultati non chiudendo la porta a nessuno e schierando ogni volta chi ritiene più in forma. La Sampdoria è quattordicesima a 28 punti agganciata a Reggiana e Mantova. Il Südtirol è diciottesimo a 25 insieme alla Salernitana.

A guardare le statistiche affrontare il Südtirol al Druso è meglio che in trasferta: 18° posto per loro nella classifica di punti guadagnati tra le mura amiche: solo 12.

In trasferta la Sampdoria ha conquistato 12 punti su 28 e segna abbastanza: 19 reti.

Le due squadre hanno in comune il fatto di aver cambiato tre volte allenatore. Castori (arrivato dopo Valente e Caffaroni) proporrà probabilmente il 3-5-2 che ha utilizzato anche nelle ultime partite. Il mister, molto esperto, ha nella sua filosofia corsa, gioco offensivo in verticale e in profondità senza le moderne partenze dal basso.

Il nuovo modulo di Semplici, invece, il 3-4-2-1, ha dato un maggiore equilibrio e le reti non subite lo dimostrano. L’uscita forzata di Tutino dai titolari, almeno per qualche mese, la necessità di rifiatare per Coda, hanno in sostanza fatto da apripista a questo modulo supportato grazie alla qualità dei nuovi acquisti, in particolare Niang e Sibilli. Un modulo che si adatta ai suoi interpreti, in cui però il lavoro di ogni reparto si vede anche nelle fasi senza palla: non più quelle voragini tra le linee, pressioni e uscite nei tempi giusti e poi capacità di tener palla e dialogare senza che ci sia la sensazione che i giocatori buttino via il pallone perché non sanno bene cosa farne.

La Sampdoria dovrà fare attenzione al nuovo acquisto del Südtirol, il ventunenne finlandese Niklas Pyyhtiä, arrivato a gennaio e che ha già segnato tre reti in cinque partite e regalato un assist.

Entrambe le squadre però soffrono di una scarsa percentuale di realizzazione: Südtirol 14% e Sampdoria 13%, con una percentuale di realizzazione di chiare occasioni da gol rispettivamente del 44 e del 46%.

Sul fronte difensivo il Südtirol è una delle tre squadre che ha già subito 10 gol di testa in questa Serie BKT, meno solo degli 11 incassati con questo fondamentale da Brescia e Cesena. Dall’altra parte, però, solo il Cosenza (uno) ha segnato meno reti in gioco aereo della Sampdoria (due) nel torneo cadetto in corso.

La Sampdoria dovrà come sempre fare attenzione a come affronterà il secondo tempo, che è la frazione in cui subisce più gol: 24 contro gli 11 del primo tempo.

Del gruppo che partirà per Bolzano ci sarà probabilmente Bartosz Bereszynski (nella foto da sampdoria.it), che è ieri tornato ad allenarsi con il gruppo. Anche oggi lavori differenziati per Giorgio Altare, Leonardo Benedetti e Simone Ghidotti; percorsi di recupero per Samuele Perisan, Simone Romagnoli e Gennaro Tutino.