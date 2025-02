La Sampdoria fatica e in dieci batte il Cosenza: vittoria dopo tre mesi, decide Depaoli

Genova. Tre punti dovevano essere e sono stati, con fatica e in dieci uomini per oltre 60 minuti. La Sampdoria ritrova la vittoria dopo tre mesi grazie a una rete del suo capitano (tre gol in due partite), un Fabio Depaoli e lo fa contro il Cosenza, ultima in classifica a 18 punti, che senza la penalizzazione sarebbe agganciata al treno delle squadre in lotta per non retrocedere. L’espulsione di Vieira al 31′, davvero ingenua, ha rischiato di mettere in seria difficoltà i blucerchiati, che hanno però stretto i denti e contro un avversario modesto sono riusciti a conquistare una vittoria preziosissima. Gruppo abbracciato stretto a fine gara e, dopo tanto tempo, applausi dal pubblico. La squadra di Semplici sale a 25 punti non smentendo però la maledizione del portiere visto che Perisan è stato costretto a uscire per un problema nel secondo tempo.

Primo tempo

Alla lettura delle formazioni non c’è il solito urlo del cognome dei giocatori nell’ormai tradizionale rimpallo tra speaker e tifosi. Sampdoria in emergenza senza Akinsanmiro, Meulensteen, Bellemo, Curto, Venuti, solo per citare gli ultimi indisponibili tra squalifiche e problemi fisici.

Semplici disegna un 3-4-2-1 con Oudin e Sibilli a sostegno di Niang. In difesa Ferrari torna titolare.

La partenza non è a gran ritmo e sarà così tutto il primo tempo. I blucerchiati che danno vita al primo tentativo verso la porta al 3′: Niang che riesce a coordinarsi nonostante la palla sia scomoda e troppo alta e infatti ne esce un pallonetto che si spegne sopra la traversa. Cosenza particolarmente falloso e Samp che fatica a trovare spazi. Giocatori che tentano spesso il lancio lungo per la distanza tra i reparti e la scarsità di opzioni. Squadra anche atleticamente poco reattiva.

Nei primi 20 minuti l’altra occasione degna di cronaca è al 19′: lancio di Beruatto. colpo di testa di Riccio di poco a lato sul secondo palo.

Nel nulla generale per poco il Cosenza non passa in vantaggio grazie a un rimpallo favorevole a Kouan che si tramuta in un tiro pericolosissimo salvato in corner da Perisan, con un gran colpo di reni. Il portiere è bravissimo sugli sviluppi del corner a dire di no al colpo di testa di Mazzocchi, Riccio evita il peggio calciando via il pallone rimasto pericolosamente nell’area piccola.

Le cose per la Sampdoria si complicano in modo esagerato perché Vieira, già ammonito, perde palla a centrocampo e trattiene vistosamente Mazzocchi: inevitabile il doppio giallo e l’espulsione al 32′.

La squadra si ridispone in un 4-4-1.

Sugli sviluppi di un corner al 45′ arriva il vantaggio blucerchiato grazie a Depaoli che si avventa sul pallone dopo una respinta da Micai su colpo di testa di Riccio dopo gli sviluppi di un corner.

Secondo tempo

Si riparte senza cambi e il Cosenza che alza il baricentro e va vicinissimo al gol con D’Orazio al 5′, che sfrutta una svirgolata di Oudin in area di rigore e col sinistro colpisce il palo. La palla gli torna addosso e sulla seconda conclusione, sempre sul primo palo, trova l’esterno della rete.

La Sampdoria si affida a Niang, che è bravo a portare palla in ripartenza e a guadagnare falli (e minuti) preziosi.

Al 55′ Semplici sostituisce proprio Oudin per Ricci ed è costretto a cambiare il portiere per un infortunio due minuti dopo. Dentro Vismara.

Anche nel Cosenza girandola di cambi al 58′: dentro Rizzo e Garritano per Caporale e Florenzi.

La partita diventa ancora più spezzettata di prima e la Sampdoria si rende pericolosa solo su calcio piazzato: corner di Ricci, colpo di testa di Sibilli sul primo palo che termina sull’esterno della rete al 70′.

L’occasione più ghiotta per il pareggio il Cosenza la crea al 71′ con Garritano, che si libera in area di rigore e sbaglia tutto: la conclusione è centrale e Vismara la para in due tempi.

Altra girandola di cambi: nel Cosenza esce Mazzocchi entra Fumagalli la Sampdoria sostituisce Sibilli, Ferrari e Niang con Ioannou, Vulikic e Coda.

Ultimi cambi nel Cosenza a 10 minuti dalla fine: dentro Zilli e Ciervo per l’ultimo assalto. Parecchia sofferenza e poca lucidità nel finale tra i blucerchiati, con Coda a fare sponda in alcune ripartenze che forse avrebbero potuto essere gestite meglio. Il Cosenza ci prova in ogni modo, con Dalle Mura che in pieno recupero salta di testa ma non angola il pallone, ma stavolta la squadra di Semplici può tirare un sospiro di sollievo.

90’+7′ Finisce qui! Dopo tre mesi è tornata alla vittoria la Sampdoria: 1-0 al Cosenza, decide capitan Fabio Depaoli.

90’+3′ Colpo di testa di Dalle Mura tra le braccia di Vismara. Ultimi minuti di sofferenza per la Samp, si alza il baricentro del Cosenza alla ricerca disperata del pareggio.

90′ Sette minuti di recupero. Ammonito Yepes.

88′ D’Orazio e Gargiulo ammoniti, il primo per fallo su Ioannou il secondo per proteste: canta sempre più forte la Sud.

86′ Clamorosa uscita a vuoto di Vismara che consente a Artistico di avere una palla d’oro per il pareggio: doppia è la conclusione, doppio è il muro della difesa blucerchiata. Quanta sofferenza in questi ultimi minuti di gioco.

85′ Occasione per raddoppiare con Coda che viene lanciato a rete scavalcando la difesa: a centrocampo è Micai ad uscire in anticipo.

83′ Doppio cambio per il Cosenza: fuori Ricciardi e Kouan, dentro Zilli e Ciervo.

76′ Garritano in area, cross in mezzo e Vismara tocca la palla che rimane in zona ravvicinata e molto pericolosa. Il portiere blucerchiato va poi in presa. Cosenza che lamenta un tocco di mano, ma non arriva alcuna segnalazione nemmeno da parte del VAR.

75′ Si fa subito vedere il bomber campano: controllo palla bellissimo in area a stoppare in ribattuta, tiro al volo che poi sbatte su un difensore ospite.

71′ Fuori Mazzocchi, dentro Fumagalli: cambia Alvini. Tripla sostituzione per la Sampdoria: fuori Niang, Sibilli e Ferrari, dentro Coda, Ioannou e Vulikic.

70′ Occasionissima per il Cosenza! Garritano si libera di due uomini ed entra in area di rigore: Vismara in due tempi, con un brivido, evita il pareggio cosentino.

68′ Garritano devia il tentativo di cross di Yepes, sul calcio d’angolo è Sibilli a colpire di testa centrando l’esterno della rete. Buona battuta del corner da parte di Ricci.

65′ Ora non sta succedendo moltissimo al Ferraris: la Samp sbaglia palloni banali che non consentono di trovare occasioni nitide per ripartire e fare male al Cosenza. Gli ospiti attaccano cercando di sfruttare la superiorità numerica. Arriva un calcio d’angolo sulla deviazione di Beruatto: la palla dopo un rimpallo arriva a Kouan che vede deviato il suo tentativo, il cross in mezzo successivo è intercettato da Artistico ma la sfera finisce alta.

56′ Cambia il portiere la Sampdoria: si fa male Perisan, deve entrare Vismara. Per il Cosenza escono Florenzi (infortunato) e Caporale per Garritano e Rizzo Pinna.

54′ Fuori Oudin, dentro Ricci: primo cambio per Semplici.

51′ Grandissimo lavoro di Niang che si fa tutto il campo per poi arrivare dai trenta metri e mettersi a coprire la palla con il corpo. Una strategia vincente, avendo poi conquistato la punizione per un fallo subito. Ci prova lo stesso Niang che prende la barriera, vanificati poi i successivi tentativi blucerchiati.

49′ Duplice occasione Cosenza! Non preciso Riccio in marcatura, salta male e D’Orazio ha due occasioni da dentro l’area per trovare il pari: prima colpisce il legno, poi la sfera finisce fuori sul secondo tentativo.

48′ Semplici chiede ai suoi di alzare il baricentro, soprattutto perché in questo avvio di primo tempo a partire più in avanti sono stati i cosentini, complice la superiorità numerica.

46′ Ci prova il Cosenza con Ricciardi da posizione proibitiva, parecchio distante dal limite dell’area di rigore blucerchiata: sfera che finisce abbondantemente alta sopra la traversa.

Si riparte al Ferraris! Nessun cambio tra le due formazioni, ora la Samp attacca verso la Sud

45′ Depaoli! Ha segnato la Sampdoria! Sull’angolo pallone messo in mezzo, colpo di testa di Riccio che viene poi intercettato dal capitano doriano. La sfera viene allontanata dalla difesa ma prima ha varcato la linea di porta: è gol! Due minuti di recupero.

44′ Niang prova la conclusione al volo vicino all’area piccola: c’è stata una deviazione, palla in corner.

39′ Ora è Depaoli a prendersi l’ammonizione per aver fermato fallosamente la corsa di Florenzi che si stava accentrando in fase di costruzione.

38′ Dopo l’espulsione di Vieira, Semplici decide di passare a 4 dietro: è infatti 4-4-1 ora lo schieramento della Samp. Intanto ammonito Ricciardi per un fallo su Depaoli.

35′ L’espulsione è arrivata per il più grande difetto dei blucerchiati in questo primo tempo: poche idee nel possesso, palle perse in maniera banale e pochissima lucidità.

31′ Secondo giallo per Vieira! Sampdoria in dieci! Il numero 4 perde palla, trattiene per i pantaloncini Mazzocchi: Di Bello non ha dubbi, Samp in dieci uomini al poco più del trentesimo del primo tempo. Centrocampista che esce tra i fischi assordanti del pubblico.

30′ Cosenza ancora pericoloso! Prima Perisan fa gli straordinari su Mazzocchi a deviare con la mano di richiamo da pochi passi, poi Riccio provvidenziale a murare il tentativo da posizione ravvicinata.

29′ Occasione Cosenza! Nel tentativo di liberare la sfera dall’area di rigore, questa viene spazzata su Kouan ed impegna Perisan ad alzare la palla in corner.

27′ Gioco tanto spezzettato dai fischi dell’arbitro, si sta vedendo davvero poco in questa prima fase di partita.

25′ Questa volta è Vieira a finire sul taccuino di Di Bello: scivolata fallosa su Kouan.

23′ Ricciardi tenta il cross in mezzo all’area di rigore blucerchiata ma la palla va direttamente sul fondo senza che nessuno dei suoi compagni possa provare ad intercettarlo.

19′ Beruatto lancia un pallone in area da centrocampo e Riccio impatta di testa: poca forza nella frustata, situazione agevole da gestire per gli ospiti.

17′ Primo giallo della partita: Florenzi stende Vieira a centrocampo, ammonito.

15′ Continui palloni persi in impostazione della Samp, il Cosenza sfrutta questo per poter ripartire: in questo caso si è favorita l’azione che ha portato Mazzocchi in area di rigore, con un contrasto regolare a fermarlo.

13′ Troppa sterilità dei giocatori in maglia blucerchiata: così facendo non si riescono a creare i presupposti per un possesso palla che porti da inserimenti offensivi, siccome poi questa viene conquistata dai cosentini abbastanza agevolmente. Non un inizio brillante quello di questo Sampdoria-Cosenza.

8′ Gioco che si sviluppa maggiormente a centrocampo visto un palleggio non incisivo degli uomini di Semplici, con il Cosenza compatto ad attendere la fase di pressing. Insomma, approccio conservatore e di studio per entrambe le formazioni.

5′ Sampdoria che tiene palla, Cosenza che pressa molto forte (e anche abbastanza duramente) e tenta di far sbagliare la retroguardia blucerchiata per creare pericoli.

2′ Pallone lungo di Riccio in avanti, sul rimpallo del contrasto di Oudin si avventa Niang e calcia di prima intenzione: sfera alta sopra la traversa.

Partiti!

Gradinata Sud che, all’annuncio della formazione blucerchiata, non ha risposto allo speaker continuando a cantare autonomamente.

Le formazioni:

Sampdoria: 13 Perisan, 5 Riccio, 25 Ferrari, 72 Veroli, 23 Depaoli, 4 Vieira, 28 Yepes, 21 Beruatto, 20 Oudin, 33 Sibilli, 19 Niang.

A disposizione: 1 Vismara, 12 Scardigno, 8 Ricci, 11 Pedrola, 31 Vulikic, 34 Leonardi, 33 Fisher, 44 Ioannou, 84 Sekulov.

Allenatore: Semplici.

Cosenza: 1 Micai, 55 Hristovic, 15 Dallemura, 17 Caporale, 16 Ricciardi, 34 Florenzi, 5 Gargiulo, 28 Kouan, 11 D’Orazio, 30 Mazzocchi, 9 Artistico.

A disposizione:22 Vettorel, 2 Cimino, 4 Martino, 6 Charlys, 7 Garritano, 10 Fumagalli, 19 Ciervo, 20 Rizzo Pinna, 21 Zilli, 29 Sgarbi, 31 Ricci, 39 Kourfalidis.

Allenatore: Alvini.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Assistenti: Lombardo (Cinisello Balsamo) e Regattieri (Finale Emilia).

Quarto uomo: Gauzolino di Torino.

VAR: Maggioni di Lecco.

AVAR: Campione di Pescara.

Genova. Un unico risultato per la Sampdoria: la vittoria. Ormai un leitmotiv per commentare la stagione blucerchiata, vista l’astinenza partita da fine ottobre, ma contro il Cosenza deve tassativamente conquistare i tre punti perché la classifica è sempre più preoccupante. I rossoblù sono ultimi in classifica a 18 punti, la Samp è a quota 22: non si può sbagliare, farlo vorrebbe dire invischiarsi in acque dalla pericolosità altissima. Guardando con uno sguardo più positivo, vincere permetterebbe di rubare punti al Palermo (che ieri ha perso 2-1 contro il Pisa) e iniziare a porre le basi per un tentativo di rimonta alla zona playoff. Non un obiettivo semplice, ma la Samp non ha più tempo da perdere.

Il calciomercato invernale ha portato diversi innesti e oggi se ne vedono diversi con la maglia da titolare: Semplici lancia dal primo minuto Sibilli, annunciato ieri, insieme ad Oudin a sostegno di Niang. Perisan subito titolare tra i pali, in panchina Massimo Coda.