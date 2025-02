Salute mentale sul lavoro: priorità assoluta per il 77% dei professionisti

L’attenzione al benessere mentale ha un peso sempre più importante. Un sondaggio spiega per chi e perché.

Non sono più soltanto lo stipendio e le opportunità di crescita ad attrarre le persone e a favorire collaborazioni stabili e a lungo termine. Secondo un recente sondaggio, la maggior parte dei professionisti cerca prima di tutto un contesto di lavoro sereno, in cui ci siano tutti i supporti necessari per stare bene con i colleghi e trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata.

Il supporto alla salute mentale da tabu a must-have

A volte il dibattito sul lavoro si sofferma soltanto sui numeri, dalle percentuali di impiegati al tasso di disoccupazione, ma se i dati quantitativi hanno certamente un valore importantissimo, non bisogna dimenticare che quei numeri sono fatti di persone, con esigenze, necessità e aspirazioni che cambiano nel corso del tempo.

Piattaforma nata per agevolare la ricerca di lavoro con tool creati ad hoc, Jobseeker.com conduce regolarmente sondaggi finalizzati proprio a esplorare ciò che c’è al di là dei numeri, per comprendere più a fondo il punto di vista di chi lavora (e aiutare meglio sia chi è in cerca di impiego sia chi lo offre). In questo caso gli esiti del sondaggio sono d’interesse ancora più generale perché mettono in evidenza una realtà nuova.

Se il 77% dei professionisti ritiene essenziale l’implementazione, da parte delle aziende, di misure a supporto della salute mentale, significa prima di tutto che il discorso intorno al benessere psicologico non è più un tabu da risolvere in privato, bensì una necessità riconosciuta, di cui parlare apertamente. In seconda battuta, a seconda di come si vuole leggere il dato, il sondaggio attesta da una parte una maggiore consapevolezza rispetto all’importanza del benessere mentale, dall’altra, probabilmente, un incremento dei livelli di stress e burnout: se fino a qualche anno fa il supporto alla salute mentale sul posto di lavoro poteva essere considerato un surplus secondario, o un benefit opzionale, oggi è diventato un must-have che nemmeno un buon stipendio può sostituire.

L’importanza strategica (e trasversale) del benessere mentale

Secondo il sondaggio di Jobseeker, a pensarla così è un gruppo molto eterogeneo di professionisti che operano in diversi settori, come dipendenti a tempo pieno oppure come free lance, e che appartengono a diverse fasce di età. Non si tratta, pertanto, di un’esigenza ascrivibile soltanto a determinate categorie di lavoratori o a determinati tipi di impego.

Si rileva un certo divario di genere (a sottolineare l’importanza del benessere mentale sul lavoro sono l’81% delle donne rispetto al 73% degli uomini), ma si tratta di una differenza che non sposta l’asse del discorso, dal momento che l’esigenza viene di fatto sottoscritta in maggioranza da entrambe i gruppi.

Ciò che è particolarmente importante notare, piuttosto, è che soltanto il 33% dei titolari di azienda afferma di dare priorità a questo aspetto. Il che non è propriamente un buon segnale: sia perché le aziende che non vi prestano attenzione hanno maggiori probabilità di perdere dipendenti, sia perché il rischio di burnout è particolarmente alto soprattutto tra gli imprenditori (a dirlo, specifica lo studio, è un altro sondaggio, questa volta di Forbes). Ergo: non prendere i provvedimenti adeguati gioca a sfavore della stabilità produttiva su tutti i fronti.

Gli strumenti per il benessere sul lavoro

Ma che cosa vuol dire prendersi cura del benessere mentale sul posto di lavoro? Quali strategie bisogna mettere in atto? A indicarlo è ancora il sondaggio di Jobseeker, secondo cui il primo benefit funzionale a questo scopo sono i permessi e le ferie retribuiti; seguono le modalità di lavoro flessibile e il congedo parentale. Accanto a questi strumenti, molto specifici e molto concreti, gli intervistati segnalano anche, in generale, l’importanza di un contesto lavorativo positivo e di tutto ciò che contribuisce a rendere attuabile un sano equilibrio tra lavoro e vita privata.

Per concludere, possiamo dire che il concetto di ‘buon lavoro’ è oggi molto più legato di un tempo agli aspetti emotivi, oltre che a quelli economici e materiali. Le imprese che investiranno in piani di welfare e politiche di supporto al benessere mentale dei propri dipendenti saranno, di conseguenza, quelle più capaci di instaurare collaborazioni proficue e a lungo termine. Questa direzione è del resto raccomandata da vari studi di settore globali. Basti pensare alle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per incentivare il well-being aziendale, che definisce specifiche aree di intervento prioritarie, un testo unico di best practices rivolto ad aziende, istituzioni e lavoratori, nonché un glossario per fare chiarezza su termini tanto, ormai, comuni quanto, a volte, genericamente intesi e fraintesi, come appunto ‘salute mentale’ e ‘burnout’.

Le aziende più lungimiranti sono perfettamente consapevoli di questo scenario e cercano già di contenere turnover elevato, cali ricorrenti di produttività e dimissioni a catena. La strada per farlo consiste nell’incentivare misure concrete di sostegno al benessere dei dipendenti e, in generale, nella creazione di ambienti più favorevoli a un rapporto equilibrato tra vita privata e professionale.