Salute del fegato, l’ambulatorio mobile Asl 3 fa tappa a Recco venerdì 7

Recco. Asl 3 annuncia che l’ambulatorio mobile prosegue il suo tour sul territorio per verificare, gratuitamente e in accesso diretto, la salute del fegato.

Venerdì 7 febbraio, dalle 8.30 alle 12.30, l’ambulatorio sarà a Recco, in piazza Nicoloso.

“Siamo lieti di proseguire questa importante collaborazione con Asl 3 che ringrazio per l’attenzione rivolta alla città e al Golfo Paradiso − dichiara il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo − una sinergia che sta portando benefici anche in termini di investimenti nella struttura sanitaria del Sant’Antonio, con la creazione della casa di comunità e l’attivazione del Punto Unico di Accesso per l’integrazione dei servizi sociali e sanitari”.

Iniziato a settembre 2024, l’itinerario dell’ambulatorio mobile ha già fatto tappa in diciannove piazze tra Comuni del genovesato e delegazioni del capoluogo.