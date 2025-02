Viabilità e dissesto, giovedì riapre salita Ca’ dei Trenta per auto e pedoni

Genova. Riapre al transito veicolare la strada nei pressi di Ca’ dei Trenta, interrotta dal 10 novembre 2023 a causa di un cedimento strutturale della sede stradale generato da uno smottamento. La chiusura al transito aveva quasi isolato i residenti della zona, costretti ad una lunga via alternativa per raggiungere il fondo valle.

L’annuncio arriva dal sindaco facente funzione Pietro Piciocchi: “Come avevamo anticipato ai residenti un mese fa circa, da giovedì, alle 17, sarà ripristinata la viabilità in località Ca’ dei Trenta a Trasta, oggetto di importanti lavori dopo la frana che ha interessato la zona, in prossimità del cantiere del Terzo Valico“.

“In questi mesi abbiamo creato una viabilità alternativa per evitare l’isolamento delle famiglie e abbiamo preso l’iniziativa avviando i lavori, in attesa di individuare le responsabilità del crollo – spiega – Il cantiere, in una situazione decisamente complessa, proseguirà con le finiture sul muro e per la regimentazione delle acque. Ringrazio i tecnici e le maestranze per arrivare alla riapertura di una strada in un contesto non semplice”.