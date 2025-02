Salis, il boom di adesioni per il primo incontro fa saltare l’appuntamento: “Segnale positivo, c’è voglia di cambiare pagina”

Genova. Doveva essere il primo incontro pubblico da candidata sindaco di Genova, ma le troppe adesioni hanno reso impossibile gestirne la logistica e quindi ha costretto a sospendere l’iniziativa per rinviarla a data ancora da definire in una location molto più grande. Parliamo dell’appuntamento previsto per questo pomeriggio alle 18 presso Bibi.Service, in cui Silvia Salis, da poche ore ufficialmente in corsa per le comunali genovesi per il centrosinistra, avrebbe dovuto incontrare attiviste e rappresentanti donne della coalizione.

“La grandissima partecipazione delle donne che l’evento pubblico ha suscitato, ha imposto un rinvio per fini logistici con l’obiettivo di trovare un posto sufficientemente grande per accogliere tutte le persone che hanno mostrato interesse per l’iniziativa e garantire una partecipazione quanto più ampia possibile – si legge in una nota del Pd Liguria inviata questa mattina – Abbiamo riscontrato un desiderio di partecipazione straordinario, superiore alle nostre aspettative e alla capacità della sala inizialmente scelta. Le donne vogliono tornare a essere protagoniste della politica di questa città, far sentire la loro voce e contribuire alla svolta che attende Genova nei prossimi mesi. Questo è un segnale positivo e un’importante base di partenza per una campagna elettorale che si preannuncia piena di entusiasmo“, affermano le donne della coalizione.

L’incontro “pleanario” è stato quindi rimandato, ma Silvia Salis incontrerà comunque le dirigenti delle varie forze politiche della coalizione per un confronto un confronto sui temi della città che parta dal protagonismo femminile. “Voglio ringraziare le donne di questa città per la risposta incredibile che hanno dato a questo evento – commenta Salis – Voglio dare a tutte la possibilità di partecipare e non lasciare indietro nessuna, per questo oggi incontrerò i vertici femminili della coalizione per iniziare da subito a discutere dei temi della città con chi da anni vi si dedica con cura e passione e al più presto identificheremo uno spazio più grande che possa accogliere tutte le donne che oggi vogliono prendere parte a questo evento. L’interesse e la voglia di partecipare che abbiamo visto in queste ore dimostrano quanto le genovesi e i genovesi sentano l’esigenza di dire la loro e voltare pagina“.