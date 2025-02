Salis, anche +Europa a sostegno della candidatura: “Matrice riformista e spinta innovativa”

Genova. “Al di là delle dinamiche di gestazione della candidatura non certo addebitabili alla candidata, dopo un primo colloquio sabato, l’incontro di questa mattina, tra la nostra delegazione e la candidata, ci ha consentito di approfondire il confronto con un nostro giudizio più che positivo: Silvia Salis ha come noi una matrice riformista e una forte spinta innovativa per una nuova Genova ponendo al centro la persona e la qualità della vita. Avrà il nostro sostegno”.

Con queste parole Mauro Gradi e Moreno Bisio, rispettivamente coordinatori di +Europa Liguria e Genova, hanno ufficializzato attraverso una nota stampa, il sostegno della loro formazione politica a Silva Salis come candidata per il centrosinistra alle prossime elezioni comunali di Genova.

Con questa ultima adesione, quindi, si compone nuovamente il cosiddetto “campo largo” che di fatto riunisce tutte le forze progressiste e riformiste oggi in gioco. Nei giorni precedenti l’adesione al progetto Salis proposto dal Partito Democratico da parte di Avs, Italia Viva, Linea Condivisa e infine Movimento 5 Stelle.