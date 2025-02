Rubano telefoni alla Fiumara e aggrediscono vigile per scappare: due arresti

Genova. Due uomini di nazionalità georgiana, di 40 e 50 anni, sono stati arrestati dalla polizia locale dopo avere aggredito un agente intervenuto per bloccarli dopo un furto in un negozio di telefonia.

È successo lo scorso 12 febbraio alla Fiumara. La pattuglia, impegnata in un controllo del territorio, ha notato due uomini rubare due telefoni da una nota catena e poi allontanarsi velocemente, gettando via i dispositivi poco dopo.

Raggiunti dagli agenti, uno dei due uomini ha colpito violentemente al viso un operatore causandogli un ematoma al volto e facendolo cadere a terra con una distorsione al ginocchio. È stato quindi lanciato il messaggio di sos alle pattuglie in zona per chiedere supporto.

I due sono stati arrestati, e il pm di turno ha disposto il trasferimento nelle camere di sicurezza della questura in attesa della direttissima del giorno successivo. Su richiesta del pm, il giudice ha convalidato gli arresti per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale per poi disporre per entrambi l’obbligo di firma a Milano.