Rsa, Ioculano e Piccardo (Pd): “Garantire l’assistenza medica anche il sabato e nei festivi”

Genova. “Prendiamo atto che la giunta sta intervenendo per alleggerire i pronto soccorso incrementando i posti letto nelle Rsa, accogliendo le richieste portate dalle opposizioni in Commissione regionale. Ora però serve un ulteriore passo in avanti: garantire l’assistenza medica nelle Rsa anche il sabato e nei giorni festivi“. Lo chiedono i consiglieri regionali del Partito Democratico Enrico Ioculano, vicepresidente della commissione Sanità, e Katia Piccardo, vicecapogruppo del Pd in Regione.

“Non è proficuo per gli ospiti delle strutture non avere un medico di riferimento durante i weekend e che gli ospiti siano mandati in caso di variazioni dello stato di salute al pronto soccorso, che non è per loro il luogo di cura adeguato – sottolineano i consiglieri -. Una misura indispensabile soprattutto per l’assistenza dei malati terminali o molto anziani con quadri clinici compromessi, che, arrivati al pronto soccorso, finiscono per stazionare in barella per ore o giorni da soli, senza il supporto adeguato, incorrendo i problemi di alimentazione, delirio e piaghe da decubito perché i pronto soccorso sono sempre affollati e nonostante i salti mortali del personale la situazione rimane critica”.

“Oltretutto – osservano Ioculano e Piccardo – si spengono lontani dagli affetti familiari, che non possono accedere all’interno del pronto soccorso. Se fosse invece presente un medico in struttura si eviterebbero degli accessi ai pronto soccorso e si garantirebbe ai pazienti un’assistenza migliore”.

“Per questo – concludono – chiediamo che la giunta convochi un tavolo con i rappresentanti delle Rsa e tutti i soggetti coinvolti per giungere alla giusta soluzione. Questo argomento è emerso nella Commissione Sanità richiesta dalle minoranze e riteniamo vada data celermente una risposta, perché la soluzione o la mitigazione del problema non è complessa. Ora ci auguriamo che si intervenga al più presto in questa direzione per garantire e tutelare la dignità di tutti i pazienti”.