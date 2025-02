Rossiglione, chiodi e viti abbandonati sulla provinciale per sabotare le auto

Genova. Torna la preoccupazione a Rossiglione dopo che sulla strada provinciale 79 sono stati trovati chiodi e viti, disseminati con tutta probabilità per danneggiare le gomme delle auto in transito.

Ad annunciarlo è stato il Comune, che ha diffuso un appello sui social affinché si presti la massima attenzione e si segnalino eventuali altri episodi: “Era già successo la scorsa estate, quando il traffico in zona era aumentato molto a causa della chiusura della statale del Turchino in località Gnocchetto per frana – spiega il sindaco di Rossiglione, Omar Peruzzo – in quel caso erano stati trovati chiodi e viti incollati insieme”.

Nessun dubbio che si tratti di un gesto volontario, forse a opera di qualcuno esasperato dai continui problemi di viabilità che stringono la Valle Stura in una morsa. Peruzzo però ricorda che “ormai da un anno lungo la strada del Colle il traffico è tornato alla normalità, visto che è stata riaperta la strada del Turchino. In precedenza era l’unica alternativa per raggiungere Ovada”.

Dopo l’ultimo ritrovamento, avvenuto in via Panoramica Ciazze, il Comune ha informato polizia locale e carabinieri e chiesto passaggi e controlli mirati in zona per intercettare i responsabili: “Le nostre strade sono già abbastanza pericolose senza che qualcuno tenti sabotaggi – conclude Peruzzo – Faremo la massima attenzione e invito tutti gli automobilisti a fare altrettanto”.