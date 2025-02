Rolli Days, quasi sold out l’edizione winter: ancora pochi posti per le visite guidate

Genova. Sono quasi sold out le prenotazioni per le visite guidate negli antichi palazzi cinquecenteschi, che apriranno i portoni sabato 15 e domenica 16 febbraio per la prima edizione dei Rolli Days 2025 dedicata al tema Pellegrini di speranza, in occasione del 25° Giubileo.

In linea con questo spirito di apertura e accoglienza, oltre al consueto nucleo di palazzi aristocratici, sarà possibile visitare alcune tra le chiese gentilizie più ricche della città, che racchiudono secoli di storia e rappresentano una vera e propria rete di connessioni tra Genova e Roma.

Le chiese, da sempre luoghi di incontro e di comunità, rispecchiano lo stesso spirito di condivisione che anima i Rolli Days. Durante il Siglo de los Genoveses, il periodo di massimo splendore della Repubblica di Genova, le famiglie nobili genovesi intrattenevano rapporti stretti con lo Stato della Chiesa, inviando cardinali e ambasciatori alla corte papale e commissionando opere ad artisti attivi sulla piazza romana, vero centro di gravità per le novità in campo culturale.

Per focalizzare l’attenzione sulle numerose opere d’arte scaturite da questi rapporti, visibili tutt’oggi in città, la scelta dei siti coinvolti in questa edizione dei Rolli Days punterà a creare degli itinerari di visita che contribuiscano a mettere in dialogo, artistico e storico, i diversi spazi monumentali della città, partendo da storie di donne, uomini e famiglie in carne e ossa, per arrivare a marmi, documenti e pitture che ancora oggi ne testimoniano le vite e gli intenti.

