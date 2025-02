L’avvocato genovese Roberto Cassinelli tra i nuovi giudici della Corte costituzionale

Roma. C’è anche l’avvocato genovese Roberto Cassinelli, più volte deputato e senatore nelle fila di Forza Italia, tra i quattro nuovi giudici della Corte costituzionale per cui la maggioranza ha trovato l’accordo.

Gli altri nomi, dopo le ultime trattative prima dell’elezione, sono quelli di Francesco Saverio Marini, Massimo Luciani e Alessandra Sandulli.

“Non c’è mai stato un problema sul candidato che doveva esprimere il centrodestra – ha commentato il leader di Forza Italia Antonio Tajani -. Il problema era sul nome indipendente che la sinistra doveva proporci. Quando ieri, anzi l’altroieri sera, ci hanno dato il nome di un indipendente, quello della Sandulli, abbiamo detto ‘va bene, domani si vota’. Non c’è mai stato un problema dentro Forza Italia. Che ci fossero legittime aspirazioni sì, ma non abbiamo mai litigato nel partito. Abbiamo sempre detto sin dall’inizio e lo sapevano tutti i parlamentari che c’era un accordo di non mettere parlamentari in carica”.

Cassinelli, già patrocinante in Cassazione e per due mandati consigliere dell’Ordine degli avvocati del Foro di Genova, ha aderito a Forza Italia fin dalla fondazione nel 1994 dopo la militanza nel Partito Liberale Italiano. È stato eletto deputato nel 2008, poi senatore nel 2017 e ancora deputato nel 2018. Alle ultime politiche del 2022 è finito in seconda posizione dietro a Rita Dalla Chiesa e non è stato rieletto.

“Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni all’avvocato Roberto Cassinelli per la sua nomina a giudice della Corte Costituzionale – dice il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – La sua competenza giuridica, la lunga esperienza politica e professionale e il costante impegno a favore dei principi democratici e della tutela dei diritti costituzionali rappresentano una garanzia di qualità per il lavoro della Consulta. Come presidente della Regione Liguria, sono orgoglioso che un nostro concittadino, da sempre vicino al nostro territorio e forte di una solida preparazione e di un percorso professionale di alto profilo, possa contribuire all’attività di un’istituzione fondamentale per la vita democratica del nostro Paese. “Sono certo che il suo contributo sarà all’altezza della responsabilità che comporta questo incarico – aggiunge il presidente Bucci – nel solco dei valori costituzionali che garantiscono i diritti e le libertà di tutti i cittadini”.

“Esprimo le mie più sincere congratulazioni all’avvocato Roberto Cassinelli per la prestigiosa nomina a giudice della Corte costituzionale – commenta Carlo Bagnasco, capogruppo regionale e coordinatore ligure di Forza Italia -. Un riconoscimento di altissimo valore per un professionista di grande competenza e integrità che ha sempre messo la sua esperienza giuridica al servizio delle istituzioni e del Paese. La sua carriera, segnata da un profondo impegno nella tutela dei principi democratici e costituzionali, rappresenta un esempio di dedizione e passione per il diritto. Questa nomina è anche motivo di orgoglio per Forza Italia, che, ancora una volta, dimostra di saper esprimere personalità di assoluto valore nelle istituzioni. Come ligure, sono particolarmente felice di vedere un nostro illustre concittadino ricoprire un ruolo così rilevante. Sono certo che il suo contributo alla Corte Costituzionale sarà prezioso e all’altezza della grande responsabilità che tale carica comporta”.

“È un riconoscimento meritato per un uomo di straordinaria preparazione giuridica, grande equilibrio e incondizionato rispetto per la nostra Carta costituzionale – aggiunge il padre Roberto Bagnasco, deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Difesa -. La scelta di Cassinelli conferma la capacità di Forza Italia di esprimere personalità di altissimo profilo istituzionale, capaci di contribuire con competenza e autorevolezza al funzionamento della nostra democrazia. Il suo percorso professionale e politico dimostra il valore di chi ha sempre operato con rigore e dedizione per il bene del Paese. Sono certo che il suo contributo all’interno della Corte costituzionale sarà fondamentale per garantire il rispetto della nostra Costituzione e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. A lui vanno le mie più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro in questo nuovo, prestigioso incarico”.

“Desidero rivolgere le mie sincere congratulazioni all’avvocato Roberto Cassinelli, oggi eletto Giudice della Corte Costituzionale – ha detto il deputato ligure del Partito Democratico Luca Pastorino – Un incarico di massimo rilievo nazionale e istituzionale che viene raggiunto da un professionista di grande valore, da una figura speciale che gode della stima mia e, sono certo, di tantissime persone a Genova come altrove. A lui gli auguri di buon lavoro e il ringraziamento per il raggiungimento di un traguardo importantissimo che dà grande prestigio non solo a Roberto Cassinelli ma a tutta la nostre Regione”.

Vincenzo Nasini, presidente Ape Confedilizia Genova. “C’è anche un pizzico d’orgoglio per Ape Confedilizia Genova, alla conferma della notizia che l’avvocato genovese Roberto Cassinelli, parlamentare da varie legislature, ma soprattutto rappresentante di Ape Confedilizia da molti anni, è stato eletto giudice della Corte costituzionale. «Questo è un grande onore per Confedilizia Genova, perché Roberto Cassinelli fa parte del consiglio direttivo di Ape Genova da molti anni. Ci congratuliamo con lui», è stato invece il commento di, presidente Ape Confedilizia Genova.

“Mi congratulo con i quattro nuovi giudici della Corte costituzionale, in particolare, con Roberto Cassinelli, al quale sono legato da profonda stima e amicizia – aggiunge l’onorevole Matteo Rosso, coordinatore regionale ligure di Fratelli d’Italia – La sua elezione a giudice della Corte Costituzionale, oltre a rafforzare l’immagine e la presenza della nostra Liguria all’interno del più autorevole organo di garanzia costituzionale dell’ordinamento italiano, rappresenta il giusto riconoscimento di una brillante carriera sia come avvocato che come uomo politico. La sua elezione è motivo di orgoglio per tutta la Liguria”.

“Nel lontano 2007, è stato proprio Roberto Cassinelli a proporre la mia candidatura per le elezioni amministrative di Genova. Se oggi, a distanza di anni, mi ritrovo a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio della Regione Liguria, lo devo anche alla sua intuizione”. E’ il commento del presidente del consiglio regionale della Liguria Stefano Balleari -. La sua elezione a giudice della Corte costituzionale, certifica l’ennesimo successo di una brillante carriera. Cassinelli è l’uomo giusto al posto giusto, un orgoglio per tutta la Liguria. Sono certo, sarà all’altezza del ruolo.” “A nome mio e di tutto il gruppo Vince Liguria-Noi Moderati – commenta Matteo Campora, consigliere regionale e capogruppo di Vince Liguria – Noi Moderati – desidero esprimere le più sentite congratulazioni a Roberto Cassinelli per la sua nomina a giudice della Corte Costituzionale. Un riconoscimento che rappresenta grande prestigio per la nostra regione, confermando ancora una volta il valore e la qualità delle personalità che la Liguria sa esprimere nelle istituzioni. Siamo certi che saprà svolgere questo prestigioso incarico con l’integrità e la professionalità che da sempre lo contraddistinguono, contribuendo alla tutela dei principi fondamentali della nostra Costituzione.”

“Si tratta di un riconoscimento importante che premia la sua grande professionalità e il suo impegno nelle istituzioni, qualità che da sempre lo contraddistinguono. La sua nomina è anche motivo di orgoglio per Genova e la Liguria, terre che sanno esprimere eccellenze in ogni ambito, dalle professioni alla politica, e che oggi vedono uno dei loro rappresentanti assumere un ruolo di altissima responsabilità per il Paese. Siamo certi che saprà onorare questo incarico con equilibrio, competenza e dedizione, contribuendo alla difesa dei principi fondamentali della nostra Costituzione”. Così il consigliere regionale e capogruppo di Orgoglio Liguria Giovanni Boitano alla notizia della nomina.