Rivarolo, rami pericolanti bloccano il bus: intervento dei vigili del fuoco

Genova. Intervento dei vigili del fuoco lunedì mattina in via Pierino Negrotto Cambiaso per alcuni rami pericolanti e a rischio crollo.

La squadra di Bolzaneto è intervenuta su richiesta della polizia locale per mettere in sicurezza gli alberi e rimuovere i rami, che impedivano il passaggio dell’autobus.

Durante le operazioni di taglio sono stati anche rimossi tre tronchi precedentemente tagliati che, instabili, rischiavano di finire sulla carreggiata. Sul posto la Polizia Locale per la gestione del traffico e Aster che ha provveduto a rimuovere il legname tagliato.