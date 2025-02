Rigenerazione urbana, inaugurata la nuova sala polivalente San Rocco di Borzonasca

Genova. È stata inaugurata questa mattina dall’assessore regionale alla Rigenerazione Urbana Marco Scajola e dal sindaco Giuseppino Maschio la nuova sala polivalente San Rocco di Borzonasca.

Uno spazio moderno, di incontro e cultura a disposizione della comunità nato all’interno dei locali ex lavatoi che da anni erano inutilizzati. Ad arricchire questo luogo i disegni di Cesare Donati, realizzati nel 1956 con la rara tecnica dello ‘spolvero’, che tornano dunque visitabili.

L’intervento ha riguardato anche la riqualificazione della piazza e l’impermeabilizzazione per eliminare le infiltrazioni d’acqua, con un costo totale di 226mila euro di cui 200mila finanziati dalla Regione Liguria.

“Questa nuova opera, inaugurata oggi, rientra alla perfezione nell’idea di rigenerazione urbana che stiamo mettendo in campo nella nostra Liguria – dice l’assessore regionale Marco Scajola -. 226mila euro per recuperare totalmente un luogo storico, centrale per la vita quotidiana di Borzonasca, che da troppi anni era stato lasciato a sé stesso. Lo abbiamo letteralmente trasformato in una sala polivalente, moderna e in grado di ospitare eventi per cittadini e visitatori. In provincia di Genova, dal 2021 a oggi, abbiamo avviato circa 30 cantieri di rigenerazione urbana investendo oltre 5 milioni di euro. L’obiettivo è quello di continuare sulla strada intrapresa portando a termine lavori di qualità che portino un reale beneficio alle nostre comunità”.

L’assessore regionale alla Rigenerazione Urbana Marco Scajola ha poi svolto una serie di sopralluoghi su lavori in corso nell’entroterra chiavarese. A Carasco, accompagnato dal sindaco Boris Beronio, l’assessore ha visitato il cantiere di recupero e valorizzazione dei resti della chiesa millenaria di San Marziano di Carasco, celata dalla sopraelevazione di un fabbricato rurale. L’intervento prevede opere di completamento per garantire la tutela dell’immobile, la realizzazione di una piazzetta che rievoca il sagrato e un nuovo spazio di verde attrezzato. Il contributo regionale per la realizzazione è di 223mila euro su un costo complessivo di 248mila euro.

“A Carasco è in corso un lavoro dal forte valore culturale che restituirà bellezza ai resti della chiesa millenaria di San Marziano e alla zona circostante – dichiara l’assessore Scajola -. Migliorare i nostri borghi, recuperarne edifici e pezzi di storia sono obiettivi primari del nostro Programma regionale di rigenerazione urbana. Con questo importante cantiere, finanziato con oltre 220mila euro dalla Regione Liguria, lo dimostriamo ancora una volta”.

Seconda tappa a Ne, insieme al sindaco Francesca Garibaldi, qui l’assessore Scajola ha dapprima visitato il cantiere di recupero del centro storico di località Conscenti. Un lavoro che porterà al ripristino di alcuni fabbricati in degrado e alla successiva creazione di un centro socio-culturale per un investimento complessivo di 222mila euro, di cui 200mila finanziati dalla Regione Liguria.

A seguire l’assessore, sempre nel Comune di Ne, ha svolto un sopralluogo sul cantiere di costruzione del nuovo polo scolastico. Un progetto complessivo da oltre 2,3 milioni di euro di cui 2,1 milioni sono stati finanziati dalla Regione Liguria a valere sul Piano Annuale 2018.

Attualmente è in corso il primo lotto di intervento per la realizzazione del nuovo plesso scolastico in via al Campo Sportivo, destinato ad accogliere gli studenti della scuola Primaria ora collocati nella struttura di via Garibaldi all’interno dell’edificio che ospita anche gli uffici comunali. L’ultimazione dei lavori è prevista per l’estate 2025.

“A Ne abbiamo due progetti distinti di grande rilevanza. Andiamo avanti, secondo cronoprogramma, sia sulla rigenerazione urbana in località Conscenti, sia sulla nuova scuola – aggiunge l’assessore Scajola -. In totale stiamo investendo circa 2,5 milioni di euro in opere pubbliche che miglioreranno sensibilmente la vita dei cittadini, partendo dai più giovani. Gli studenti potranno, infatti, presto contare su una scuola all’avanguardia, moderna e pronta per farli crescere al meglio”.