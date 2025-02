“Giustizia sotto attacco”, anche a Genova magistrati in sciopero e assemblea pubblica

Genova. La città si prepara a una giornata di mobilitazione contro la riforma della giustizia, che secondo molti magistrati non migliorerà il sistema, ma ne comprometterà l’indipendenza. L’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ha proclamato per giovedì 27 febbraio 2025 una giornata di astensione dalle udienze per sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi insiti nella riforma.

Secondo l’ANM, la riforma in discussione non porterà alcun beneficio al servizio-giustizia, ma si limiterà a modificare le regole costituzionali relative alla magistratura. Tra le misure più contestate vi è la divisione della magistratura ordinaria in due settori distinti, un Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) privato della funzione disciplinare e l’introduzione di un meccanismo di sorteggio per la nomina dei magistrati, mentre gli altri componenti continueranno a essere scelti dal Parlamento.

Le conseguenze, secondo i critici della riforma, sarebbero giudici più deboli e condizionabili, pubblici ministeri con poteri smisurati e, nel lungo periodo, un possibile controllo governativo sull’operato della magistratura. Questo, denunciano i magistrati, metterebbe in pericolo la separazione dei poteri, uno dei principi fondamentali della democrazia, rendendo i cittadini meno uguali davanti alla legge.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi, nella stessa giornata del 27 febbraio si terrà un’assemblea aperta presso il Palazzo di Giustizia di Genova, con la partecipazione di magistrati, accademici ed esponenti del mondo dell’informazione. L’incontro, intitolato “Indipendenza della magistratura: un bene comune”, sarà introdotto da Domenico Pellegrini, presidente della Giunta ANM Liguria.

Tra i relatori ci saranno Mitja Gialuz, ordinario di procedura penale all’Università di Genova, Andrea Mascherin, già presidente del Consiglio Nazionale Forense, Riccardo Ferrante, ordinario di storia del diritto all’Università di Genova, Ernesto Carbone, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, e Luca Infantino, segretario generale Funzione Pubblica CGIL Genova. Interverrà anche Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, mentre l’attore Antonio Albanese leggerà un testo di Piero Calamandrei, per ricordare l’importanza della giustizia indipendente nella difesa dello Stato di diritto.

A moderare il dibattito sarà Giovanni Mari, caporedattore de Il Secolo XIX, in un confronto che mira a coinvolgere i cittadini e a renderli consapevoli delle possibili conseguenze della riforma.

L’ANM ribadisce che lo sciopero e la manifestazione non sono una difesa corporativa, ma un segnale d’allarme per la democrazia. “Questa riforma cambia la forma della nostra democrazia e ci spinge verso un potere esecutivo unico, soppiantando la divisione dei poteri” affermano i magistrati.

L’appuntamento è fissato per il 27 febbraio alle ore 10.30 presso il Palazzo di Giustizia di Genova.