Ricercato in Algeria per riciclaggio e contrabbando, arrestato dalla polizia stradale a Genova

Genova. Era ricercato in Algeria per reati di riciclaggio, contrabbando, falso e abuso di ufficio il cinquantenne algerino, residente in Spagna, fermato venerdì 21 febbraio all’una di notte presso la barriera A7 di Genova Ovest dalla pattuglia della sottosezione polizia stradale di Sampierdarena, in servizio sulle tratte autostradali genovesi.

La pattuglia lo ha fermato per un controllo sull’autovettura Volkswagen Taigo.

Tramite il servizio Interpol la pattuglia appurava che autorità algerine ne avevano chiesto l’estradizione del cittadino.

L’uomo è stato così arrestato e accompagnato presso il carcere di Marassi a disposizione della procura generale presso la Corte di Appello di Genova, per la valutazione della richiesta emanata dalla Repubblica di Algeria.