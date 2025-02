La storia a lieto fine di Ricciolo: la volpe dilaniata da una muta di cani è tornata in libertà

Genova. Quando è arrivato era in fin di vita, dilaniato da una muta di cani da caccia che lo hanno accerchiato e aggredito. Oggi Ricciolo, un maschio di volpe, dopo le cure degli operatori del Cras dell’Enpa di Campomorone ha potuto tornare in libertà.

A raccontare la sua storia è stata la stessa Enpa. La volpe era arrivata al Cras a fine ottobre, grazie anche alla collaborazione con Enpa Savona, ma le sue condizioni fisiche ed emotive erano parse fin da subito disperate: “Quando è arrivato Ricciolo aveva un occhio quasi perso, numerose ferite sulla fronte e un grave danno al timpano causato dai morsi ripetuti. La sua testa era costantemente piegata di lato a causa del grave danno neurologico – spiegano gli operatori – Le prime settimane, inoltre, Ricciolo è rimasto immobile, pietrificato ed arrotolato su sé stesso perché terrorizzato dallo shock: era emotivamente traumatizzato, ma noi non ci siamo arresi, non potevamo accettare che tanta cattiveria avesse la meglio”.

La volpe è rimasta in degenza al Cras per tre lunghi mesi di cure e ha iniziato piano piano a guarire, tornando sereno e vitale: “Nell’ultimo periodo, ha mostrato segni di insofferenza alla costrizione e alla cattività, e noi non vedevamo l’ora di liberarlo – spiegano ancora – Abbiamo perciò aspettato la fine della stagione di caccia, e oggi eccolo che corre di nuovo nei suoi boschi riconquistando la libertà”.

Nel video condiviso da Enpa si vede Ricciolo uscire dal trasportino e dirigersi velocemente verso i boschi, per tornare nel suo habitat naturale. Una storia a lieto fine che gli operatori hanno voluto celebrare: “Questo è un nostro grande successo. In tanti avrebbero dato per perso un animale in quelle condizioni, ma noi ci abbiamo creduto fino in fondo. Non era giusto che una creatura morisse per la becera ignoranza di chi considera la fauna una ‘attività ludica’. La sua libertà è una rivincita sul menefreghismo e la brutalità che tanti animali selvatici devono affrontare ogni giorno”.