Rezzoaglio, auto finisce fuori strada: illesa la conducente

Rezzoaglio. Incidente stradale intorno all’ora di pranzo nel Comune di Rezzoaglio, in Val d’Aveto in zona Farfanosa, sulla statale 586 dove un’auto è finita fuori strada.

Sul posto Soccorso alpino e speleologico Liguria, Vigili del fuoco, 118 con automedica, Carabinieri, Croce Rossa di Santo Stefano. Era stato allertato anche Grifo che non ha potuto operare per via della nuvolosità in zona.

L’auto è stata recuperata col verricello dai Vigili del fuoco. La donna, 70 anni. genovese, è stata estratta dalla vettura dai pompieri con i volontari del soccorso alpino che hanno posizionato una corda per fare sicura. Era illesa, ma è stata trasportata solo per controlli all’ospedale di Lavagna.