Regione Liguria, nuovo bando da un milione di euro per l’internazionalizzazione delle imprese

Genova. Aprirà il 26 marzo, e sarà attivo fino ad esaurimento risorse, il nuovo bando da un milione di euro con cui Regione Liguria intende favorire l’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese“. Ad annunciarlo è il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, a seguito del decreto dirigenziale del settore sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell’economia ligure.

La misura, che rientra nell’azione 1.3.5 del PR FESR 2021-2027, prevede agevolazioni concesse a fondo perduto nella misura del 50% degli investimenti sostenuti per avviare o potenziare la presenza nei mercati esteri. Il contributo massimo concedibile è di 20 mila euro a domanda, mentre gli investimenti devono essere compresi tra gli 8 e i 40 mila euro. Sono consentite spese per l’acquisizione di consulenze (anche attraverso l’inserimento in azienda di un temporary export manager) e di servizi (sviluppo e-commerce e utilizzo tecnologie digitali), oltreché per la partecipazione a eventi di carattere internazionale in Italia e all’estero (anche Expo Osaka 2025, per cui la contribuzione pubblica si eleva al 70%).

“Questa è la prima delle dieci misure anticipate con la ‘Road Map Bandi’, che andremo pian piano ad attivare – aggiunge il consigliere delegato Piana – L’obiettivo, in linea con le azioni intraprese da Liguria International, è quello di aumentare la competitività delle nostre imprese con progetti mirati ad allargare la domanda di mercato o a far conoscere le nostre eccellenze in giro per il mondo”.

La procedura è compilabile esclusivamente on line, accedendo al sistema Bandi On Line di Filse, a partire dal 26 marzo. Dal 18 al 25 marzo sarà disponibile la modalità offline per iniziare a compilare la domanda.