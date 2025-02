Regione, la proposta di Vaccarezza: “Istituire la Giornata regionale della Gratitudine alle Forze dell’Ordine”

Savona. Istituire la “Giornata regionale della Gratitudine alle Forze dell’Ordine” quale “segno di riconoscenza nei confronti delle Forze dell’Ordine e del servizio svolto a tutela della sicurezza dei cittadini e dell’ordine pubblico”. E’ la proposta presentata dal consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza.

“È di pochi giorni fa la notizia dell’ennesima aggressione ai danni delle nostre forze dell’ordine – ricorda – Il 6 febbraio, due agenti di polizia sono stati feriti a martellate sulla bretella Autostradale Ivrea-Santhià, alla stazione di servizio di Viverone sud, nel torinese, aggrediti dal conducente di un veicolo. Sarò sincero: leggere queste notizie è avvilente. Nel 2024, le aggressioni ai danni delle nostre forze dell’ordine hanno subito un aumento del 127,5 %. Il nuovo anno non è stato da meno; decine di agenti feriti in diverse manifestazioni a Roma, Torino e Bologna”.

“Questi atti di violenza premeditati, organizzati, ai danni di chi (lo ripeterò sempre) ha scelto onorevolmente di mettere la propria vita a servizio della nostra sicurezza, non sono accettabili; la cultura di massa, i social media, stanno alimentando una visione distorta del ruolo delle forze armate nella società. Doveroso da parte del governo centrale continuare a supportare e sostenere i nostri militari in ogni situazione, affinché le nostre divise abbiano la certezza di non essere mai abbandonate a sé stesse. Imperativo morale è, per le istituzioni, sottolineare le azioni di Roma attraverso azioni collaterali, come l’istituzione di momenti dedicati ai nostri militari”.

“Per questo motivo, ho depositato presso gli Uffici di Regione Liguria, un documento, sottoscritto dai colleghi Chiara Cerri e Carlo Bagnasco, che impegna il presidente e la giunta regionale ad istituire la ‘Giornata regionale della Gratitudine alle Forze dell’Ordine’ quale segno di riconoscenza nei confronti delle forze dell’ordine e del servizio svolto a tutela della sicurezza dei cittadini e dell’ordine pubblico. Ho scelto come data per la celebrazione il 25 settembre; in questo stesso giorno, diciassette anni fa il giovane agente di polizia Daniele Macciantelli, in servizio presso il Reparto prevenzione crimine Liguria, perdeva la vita a causa delle ferite riportate durante una colluttazione con un uomo con gravi problemi psichici che armato di coltello, minacciava i propri genitori”.

“A Daniele è stata conferita la Medaglia d’Oro al valor civile alla memoria. A tutti gli uomini e le donne che ogni giorno prestano servizio, spesso in condizioni difficili e rischiose, scegliamo di essere grati attraverso una giornata totalmente a loro dedicata; che sia piena di momenti, attività, confronti, aventi come denominator comune la riconoscenza e l’orgoglio da parte dei liguri, per ogni minuto speso a favore della legalità e della sicurezza delle nostre città”.