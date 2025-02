Recco, al via i lavori di asfaltatura delle strade comunali dopo la posa della fibra ottica

Recco. Partiranno domani, mercoledì 26 febbraio, i lavori di ripristino del manto stradale nelle strade comunali interessate dagli scavi per la posa della fibra ottica. Gli interventi prenderanno il via in via Milite Ignoto, per poi proseguire con il lotto comprendente via Trieste, via Massone, via Milano, via XXV Aprile, piazza Gastaldi e via Venezia.

Successivamente, verranno eseguiti i lavori nel secondo lotto che include Via Speroni, Via Vittorio Veneto, Via Roma, Via Fiume, e infine Piazza Mameli.

“Si tratta di interventi di ripristino del manto stradale con l’asfalto nelle strade indicate – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli – quelle che nei mesi scorsi sono state interessate da lavori di posa della fibra. Come da programma, la riasfaltatura dei tratti interessati viene eseguita dopo il necessario periodo di assestamento dello scavo. Invitiamo la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare le indicazioni fornite durante i lavori”.