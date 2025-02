Scende dal bus e viene aggredito da ubriaco armato di bottiglia di vetro: rapina sventata da vigile fuori servizio

Genova. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno arrestato un 47enne ecuadoriano che, nella notte di lunedì, ha rapinato un genovese appena arrivato in Piazza del Principe con un bus proveniente da fuori città.

Secondo quanto riportato dalla nota stampa dell’Arma, la vittima, scesa dal mezzo, è stata avvicinata dall’uomo con in mano una bottiglia di vetro e minacciata per ottenere la consegna del cellulare. La vittima ha cercato inizialmente di resistere, tentando di calmare l’aggressore rendendosi conto che questi si muoveva in modo incerto a causa dello stato di ebbrezza in cui probabilmente era.. Al suo rifiuto, il rapinatore ha quindi colpito l’uomo con una bottigliata sul braccio, mandando in frantumi il vetro e continuando ad agitare il coccio con atteggiamento ancora più minaccioso. Non riuscendo nel suo intento, il rapinatore ha afferrato il borsone da viaggio della vittima e, dopo una breve colluttazione, è riuscito infine a strapparglielo di mano, allontanandosi poi di qualche metro.

La scena è stata però notata da un agente della Polizia Locale, libero dal servizio, che transitava a bordo della sua moto. L’agente ha prima suonato il clacson per interrompere l’aggressione, per poi raggiungere il punto in cui il rapinatore si era momentaneamente seduto per terra, attendendo l’arrivo di una pattuglia dei carabinieri. I militari a quel punto hanno bloccato l’uomo arrestarlo e portarlo in caserma. L’uomo non ha opposto resistenza e ha riconsegnato la borsa, poi restituita al legittimo proprietario.