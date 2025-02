Rapallo rinnova l’accordo con il Teatro Carlo Felice: due concerti sinfonici in programma

Rapallo. Diffondere la cultura musicale e renderla accessibile a tutti. Con questo intendimento l’Amministrazione comunale conferma la riuscita e apprezzata rassegna “Liguria Musica” e rinnova la collaborazione tra il Comune di Rapallo, la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova e la Chiesa di Sant’Anna; collaborazione che porterà in citta due prestigiosi concerti sinfonici.

Il protocollo d’intesa, siglato dal sindaco Elisabetta Ricci, dal sovrintendente del Teatro Carlo Felice Claudio Orazi e dal parroco della Chiesa di Sant’Anna Don Jacopo De Vecchi, prevede l’organizzazione di due eventi musicali gratuiti presso la Chiesa di Sant’Anna, con la partecipazione dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova.

Il primo concerto si terrà venerdi 21 febbraio 2025, con un programma interamente dedicato a Mozart, sotto la direzione del violinista e direttore Sergej Krylov. Il secondo appuntamento sarà mercoledi 19 marzo 2025 e vedrà protagonista il violinista Giovanni Battista Fabris, che eseguirà le celebri Quattro Stagioni di Vivaldi. I concerti saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

«Siamo lieti di poter ospitare ancora una volta l’Orchestra dell’Opera Carlo Felice, eccellenza del nostro territorio il cui valore e riconosciuto in tutto il mondo. Questi concerti rappresentano una grande opportunita culturale per la nostra comunita e per tutto il comprensorio» commenta il Sindaco Elisabetta Ricci.