Radiofrequenza per il viso: una soluzione anti-aging

La radiofrequenza per il viso è un trattamento di medicina estetica non invasivo e indolore, progettato per contrastare i segni dell’invecchiamento cutaneo, come per esempio rughe e lassità della pelle.

Questo metodo sfrutta l’energia delle onde elettromagnetiche per stimolare i processi rigenerativi naturali della pelle, migliorandone tono e compattezza.

Il principio alla base della radiofrequenza consiste nell’emissione di onde radio che generano calore negli strati profondi della pelle, in particolare nel derma. Senza entrare in dettagli eccessivamente tecnici: questo riscaldamento controllato stimola i fibroblasti a produrre nuovo collagene, elastina e acido ialuronico. Questi componenti sono fondamentali per mantenere la pelle elastica e tonica. Inoltre, il calore prodotto migliora la microcircolazione, aumentando l’apporto di ossigeno e nutrienti ai tessuti cutanei.

Radiofrequenza per il viso: una soluzione all’invecchiamento cutaneo

La radiofrequenza per il viso è una delle diverse soluzioni che rientrano nella vasta categoria dei cosiddetti “trattamenti anti-aging”. Ricorrendo a questa metodica ci si pone l’obiettivo di contrastare l’invecchiamento cutaneo e gli inestetismi che ne conseguono.

In particolare, si può intervenire per trattare le cosiddette “zampe di gallina”, le “rughe da espressione”, le borse sotto gli occhi e l’invecchiamento della cute in generale. A seconda della condizione di partenza, gli inestetismi possono essere eliminati o quantomeno ridotti in modo significativo.

Un trattamento non invasivo e indolore

La radiofrequenza per il viso è un trattamento non invasivo e sostanzialmente indolore. Di norma, il paziente avverte una sensazione di calore piacevole e non dolorosa. Non è necessaria anestesia e al termine della seduta, che ha mediamente una durata di 30 minuti, si possono riprendere le normali attività quotidiane.

Occorrono dalle 5 alle 10 sedute settimanali per apprezzare pienamente i risultati, che comunque iniziano a essere visibili fin dall’inizio.

Terminato il ciclo di sedute settimanali, saranno sufficienti sedute che, a seconda dello specifico caso possono essere mensili o addirittura semestrali. È compito dello specialista stabilire il numero di sedute con cadenza settimanale e la cadenza delle sedute di mantenimento.

Tipologie di radiofrequenza

Nell’ambito della medicina estetica si possono distinguere essenzialmente tre tipologie di radiofrequenza: monopolare, bipolare e multipolare.

La radiofrequenza monopolare è utilizzata soprattutto per contrastare la cellulite e non viene utilizzata per il trattamento del viso.

La radiofrequenza bipolare è impiegata per lo più per trattare rughe e inestetismi da invecchiamento cutaneo a livello del viso, del collo e delle mani.

La radiofrequenza multipolare è usata per distribuire l’energia agli strati profondi e a quelli superficiali. È usata per lo più per ridurre le adiposità localizzate e per il modellamento della silhouette.

I possibili effetti indesiderati

Come detto, la radiofrequenza è sostanzialmente indolore, ma come in tutti i trattamenti, estetici e no, c’è sempre un rischio di effetti indesiderati, anche in questo caso sono di norma molto contenuti. Quello più frequente è l’arrossamento della zona trattata. Più rari sono edema e lividi. Esiste un rischio teorico di ustione, ma non sono segnalati casi nella letteratura medica.

Ovviamente è fondamentale rivolgersi a centri e specialisti qualificati.

La radiofrequenza per il viso è sconsigliata alle donne in stato interessante, alle donne che allattano, ai cardiopatici, a chi è portatore di pacemaker e a chi soffre di epilessia.

I costi

I costi per singola seduta oscillano mediamente tra i 100 e i 150 euro, ma la variabilità tra un centro estetico e l’altro è notevole. È possibile che siano previsti sconti per determinati cicli di sedute.