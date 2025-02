Quartieri in giunta fa tappa a Bolzaneto. Sopralluogo al mercato: nel 2025 diventerà spazio polifunzionale

Genova. Questa mattina, al Teatro Rina e Gilberto Govi di Bolzaneto, settima tappa dei “Quartieri in giunta” con la prima parte dedicata alla discussione dei punti all’ordine del giorno, all’illustrazione e alla votazione dei provvedimenti, cui ha fatto seguito la sessione di ascolto dei rappresentanti di enti e associazioni, individuati dal Municipio V Valpolcevera, alla presenza del presidente Federico Romeo e degli assessori municipali.

Sono state affrontate le tematiche della mobilità, in particolare i flussi di traffico in via Polonio e le problematiche collegate alla presenza del cantiere della nuova pista ciclabile: l’assessore ai Lavori pubblici Ferdinando De Fornari ha comunicato l’impegno dell’impresa costruttrice di terminare i lavori entro metà febbraio. Sono emersi, da parte del Comitato del Borgo di Bolzaneto, alcuni disagi su via Sardorella per la presenza dell’impianto rifiuti, inoltre la problematica dell’abbandono rifiuti ingombranti. In generale è stata richiesta una maggiore presenza della polizia locale e forze dell’ordine, ulteriori controlli ai varchi di accesso pedonali e implementazione delle attività di videosorveglianza e di illuminazione delle strade. Sono state affrontate anche le questioni sulla sicurezza degli attraversamenti pedonali, le esigenze del mondo del commercio a partire da nuovi parcheggi, la gestione del traffico delle strade di sponda del Polcevera, chiedendo di vagliare il ripristino della viabilità precedente alla tragedia del Ponte Morandi. È arrivata la richiesta da parte dell’Anpi di lavori per la valorizzazione del sacrario all’interno del cimitero della Biacca.

“Sulla questione sicurezza – dice il facente funzione sindaco Pietro Piciocchi – abbiamo previsto un potenziamento molto importante dei vigili di quartiere su cui l’amministrazione sta lavorando da tempo. In Giunta abbiamo inoltre discusso dell’estensione dell’intesa commerciale, introducendo limitazioni per l’apertura di attività che portano degrado, come i money transfer o regolamentando la vendita di alcool. Siamo poi intervenuti sulla gestione del ciclo dei rifiuti insieme al responsabile di AMIU, inoltre come richiesto aumenteremo le fototrappole. Molto importante l’intervento sulla Biblioteca di Bolzaneto: stiamo recuperando il Palazzo Civico all’interno del quale abbiamo, tra l’altro, il Museo della Montagna, l’Anagrafe, il Museo della Resistenza e la Biblioteca. L’amministrazione in generale sta perseguendo un’attività di potenziamento dei servizi delle biblioteche come in altre zone della città per essere sempre più vicini alle esigenze dei cittadini. Poi sulle preoccupazioni sul nuovo assetto di via Polonio fra due settimane si concluderà il cantiere della pista ciclabile e questo ci aiuterà a sopportare tutte le criticità emerse. Ci è stato richiesto l’impegno, inoltre, sugli attraversamenti potenziati: noi in questo momento stiamo già facendo una ricognizione cittadina per individuare le priorità. Infine, questa mattina abbiamo visionato con i tecnici la galleria del teatro dove vogliamo intervenire per il ripristino sanando le infiltrazioni: sono molto orgoglioso della riapertura del teatro, in cui abbiamo rifatto tutti i pavimenti e tutte le sedute, e che ha una programmazione molto ricca e attrattiva”.

Nella prima parte dedicata all’approvazione dei provvedimenti, via libera alla dibera, presentata dall’assessore all’Ambiente Mauro Avvenente, per l’adeguamento di classificazione acustica relativa all’area in via Gallino a Pontedecimo, dove è previsto l’insediamento di una cooperativa sociale dell’Anfas per la realizzazione di un presidio residenziale socio-sanitario per persone con disabilità. Approvato anche il progetto di fattibilità tecnico economica da 1.455.000 euro per il rifacimento completo dei tratti di coperture del rio Veilino a monte e valle di via Bobbio, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Ferdinando De Fornari. Su proposta del facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi sentito il consigliere delegato Nuovi insediamenti aziendali Davide Falteri, è stato approvato il Protocollo d’intesa per lo sviluppo del concept Regata culturale per il coinvolgimento di Regione Liguria e Camera di Commercio di Genova.

La mattinata si è conclusa con i sopralluoghi effettuati dal facente funzioni sindaco Piciocchi al cantiere dell’ex mercato comunale. “All’ex mercato di Bolzaneto – dichiara il facente funzioni sindaco Piciocchi – proseguono i lavori. Sarà uno spazio restituito al quartiere con diverse aree per giovani, una piazza al coperto, un orto didattico, luoghi dove fare musica, dove intrattenersi e anche spazi sportivi come la palestra per l’arrampicata. È un progetto in carico alla direzione lavori pubblici del Comune di Genova che verrà concluso alla fine del 2025. L’intervento ha ottenuto il finanziamento di 2,6 milioni di euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ed è stato implementato con 500mila euro dal Comune di Genova per la realizzazione di spazi dedicati allo sport. Per Bolzaneto una grande rigenerazione, un grande polmone”. A seguire, il facente funzioni sindaco Piciocchi ha visitato il cantiere nell’area ex diga di Begato. “Una zona completamente rinnovata dopo la demolizione della diga, ma Begato non è questo, basti pensare anche ai tanti altri interventi che stiamo facendo dal nuovo palazzo e tutti i prospetti rifatti di via Brocchi, le opere attivate in via Sbarbaro dove abbiamo appena inaugurato i nuovi Centri Famiglia, e poi tutto il rifacimento dei prospetti e di efficientamento energetico di via Cechov. Continuiamo a lavorare con grande impegno in tutti i quartieri sull’edilizia residenziale pubblica perché vogliamo cambiare il paradigma e portare qualità di vita”.