Protezione civile, l’assessore Giampedrone a Roma per l’incontro con il ministro Musumeci in conferenza delle Regioni

Roma. L’assessore alla Protezione civile della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone ha partecipato oggi a Roma in Commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni e Province autonome all’incontro con il ministro per la Protezione civile e Politiche del mare Nello Musumeci insieme ai colleghi assessori regionali.

“Un’opportunità di confronto su un tema sempre più centrale per il Paese – dichiara Giampedrone – anche in vista degli Stati generali della Protezione civile in programma ad aprile a Roma. In questo quadro, la Protezione civile della Liguria è considerata oggi un punto di riferimento ed esempio di buone pratiche a livello nazionale, anche in considerazione delle tante emergenze che abbiamo dovuto affrontare e abbiamo superato anche grazie alla professionalità e all’impegno di uomini e donne di questo settore strategico”.

“Non solo: la Liguria è stata la prima Regione a investire le risorse di protezione civile per aumentare la resilienza del territorio dopo la mareggiata del 2018, con opere emergenziali e strutturali per circa 800milioni di euro da Ventimiglia a Sarzana. La Protezione civile della Liguria ha un rapporto consolidato di collaborazione con il Dipartimento Nazionale. In questo senso, è stata l’occasione per sollecitare il riconoscimento, che attendiamo a breve, dello Stato di emergenza per i danni provocati dal maltempo che ha colpito il territorio tra settembre e ottobre 2024”.