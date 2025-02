Una scogliera artificiale per la nuova passeggiata di Voltri, il progetto divide il Ponente

Genova. Reazioni di vario genere, nel ponente cittadino, alla presentazione del progetto per la nuova passeggiata di Voltri: a fronte di chi spera che finalmente il litorale – la più grande spiaggia pubblica del Comune di Genova – possa essere messo in sicurezza in maniera definitiva dalle mareggiate, molti critici e oppositori di un piano che non convince per estetica e funzionalità.

Quella di ieri è stata una doppia presentazione, prima in municipio e poi con un’assemblea pubblica al Teatro del Ponente. A illustrare il da farsi il vicesindaco reggente, e candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi, e l’assessore ai Lavori pubblici Ferdinando De Fornari. Con loro il presidente del municipio Ponente Guido Barbazza.

Una massicciata di scogli sulla spiaggia, a protezione della nuova passeggiata, è l’elemento caratterizzante del progetto, e quello che ha fatto storcere il naso e proliferare ironie legate ai render (le panchine vista muro). Ma quei massi, nell’obbiettivo dei progettisti, dovrebbero servire a riparare il camminamento dalle onde più violente.

Il problema sono i tempi – almeno due anni tra approvazione, gara e cantieri – e i costi. Per il progetto definitivo servirebbero 12 milioni di euro. A disposizione, per la prima fase, il tratto di passeggiata a levante, ce ne sono quattro.

La scogliera, che secondo i detrattori “dimezza la spiaggia”, ma in realtà ne occupa solo una striscia non vicino alla battigia, dovrà avere anche una funzione di seduta e permetterà l’accessibilità alla spiaggia anche alle persone disabili.

Via la struttura in legno (ormai distrutto) dell’originaria Passeggiata Bruzzone e ricostruzione di un massetto in calcestruzzo su un riempimento di pietrame e materiale di cava. La copertura non in legno ma in pietra lavata.

Al di là del giudizio estetico, la critica più pesante avanzata dall’opposizione – uno fra tutti il capogruppo del Pd in municipio ed ex presidente del municipio Claudio Chiarotti. “Sono stati spesi già milioni di euro dal Comune e non c’è mai stata una soluzione definitiva – ha ripetuto – anche questo progetto non va bene, Voltri chiede un’opera di protezione a mare”.

“Il nuovo progetto prevede la messa in sicurezza, una volta per tutte, di questo tratto di litorale con difese costiere a mare che saranno realizzate da Autorità di sistema portuale – ha risposto il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi – per questo, ieri sera ho proposto di affrontare questo tema in una prossima riunione con i tecnici di Adsp. Voltri è un quartiere bellissimo e si merita di avere una passeggiata e una spiaggia, che, una volta ultimati i lavori, saranno il fiore all’occhiello del Waterfront di Ponente”.

Tra le altre informazioni filtrate ieri – ma non nuove ai più attenti – anche quella che il prossimo ripascimento della spiaggia sarà realizzato con materiali di risulta degli scavi dello scolmatore del Bisagno. L’intervento sarà, in questo modo, a carico della Regione Liguria.