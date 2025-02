Produzioni audiovisive, 48 progetti superano l’istruttoria del bando. Regione: “Pronti a finanziarli tutti”

Genova. Sono 48 le produzioni audiovisive ritenute ammissibili e finanziabili dal bando regionale aperto la scorsa primavera: 34 lungometraggi, sette cortometraggi e sette serie tv.

Il contributo, che verrà concesso a fondo perduto a copertura massima del 70% dell’investimento, potrà raggiungere i 120mila euro per la sottomisura “Produzione”. Fino a 30mila euro per la sottomisura ‘Sviluppo’. La graduatoria è stata pubblicata da Filse, soggetto attuatore della misura a valere sull’azione 1.3.4 del PR Fesr 2021-2027.

“Siamo pronti a sostenere lo sviluppo e la produzione di tutti i progetti che hanno superato l’istruttoria del bando regionale audiovisivo – dice il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana – Il bando, aperto la primavera scorsa, aveva raccolto una richiesta superiore a ogni aspettativa, superando di gran lunga il plafond di 750mila euro stanziato inizialmente. Con tali risorse riusciamo a soddisfare al momento 19 progetti audiovisivi, 16 di questi integralmente e 3 parzialmente”.

“L’impegno della giunta, considerato il successo dell’iniziativa regionale – aggiunge Piana – è quello di rifinanziare quanto prima il bando, in modo da consentire a tutte le produzioni locali che hanno avuto l’approvazione da Filse di ricevere l’agevolazione richiesta. Un chiaro segnale della volontà di continuare a investire in un settore che non è soltanto promozione dell’immagine della Liguria in Italia e all’estero, ma anche valorizzazione del territorio e delle professioni ad esso legate”.