Processo Morandi bis, Comune di Genova ha chiesto 23,5 milioni per i danni di immagine

Genova. Sono 23,5 i milioni di danni di immagine che il Comune di Genova ha chiesto in sede processuale come parte civile nel corso del processo Morandi Bis, sorto a seguito della scoperta dei report truccati sullo stato di manutenzione di viadotti, gallerie e barriere fonoassorbenti.

Il dato è emerso oggi, per la prima volta, durante la discussione in Sala Rossa delle interrogazioni a risposta immediata: la consigliera Cristina Lodi, infatti, dopo la sentenza della cassazione che ha sbloccato il risarcimento per alcuni cittadini savonesi la cui abitazione è prossima al tracciato della A10 senza che ci sia oggi la presenza di barriere antirumore, ha interrogato la giunta se il Comune di Genova ha intenzione di portare avanti in qualche modo le rimostranze delle centinaia di famiglie che in questi anni, esattamente dal 2019 – e come raccontato più volta anche su Genova24 – stanno vivendo pesantissimi disagi a causa della sostituzione delle barriere scoperte non essere a norma di legge.

Nella risposta dell’assessore Lorenza Rosso, che tra le varie deleghe ha anche quella dell’avvocatura per l’ente comunale, ha ricordato come il Comune di Genova si sia costituito parte civile nel processo Morandi Bis, chiedendo 23,5 milioni di danni d’immagine per quanto riguarda le eventuali mancanze che il processo stabilirà. A questi poi si dovranno essere aggiunti i danni morali e materiali non ancora quantificati. Il Comune non può rappresentare le richieste dei singoli privati .- ha poi spiegato a margine – ma deve rappresentare la comunità genovese e questo ha fatto“. La somma comprende tutti i vari capitoli di questa complessa vicenda, che unisce le diverse vertenze legate ai viadotti, alle gallerie (e quindi relativi cantieri ad alto impatto) ma anche quelle legate appunto alle barriere antirumore.

Non soddisfatta dalla risposta Cristina Lodi, che ha ricordato come il comune possa accompagnare anche i suoi cittadini rappresentandoli sui tavoli di confronto, cosa in questi anni, secondo la consigliera, non è stata fatta in maniera adeguata, lasciando ancora oggi le migliaia di genovesi la cui casa si trova a pochi metri dalle autostrade, in balìa degli eventi.