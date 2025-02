A San Fruttuoso un corso gratuito di primo soccorso per animali

Genova. Un corso di primo soccorso per animali da compagnia, per imparare i primo rudimenti necessari ad aiutare cani, gatti e altri pet in caso di necessità. Lo organizza il Municipio Bassa Valbisagno in collaborazione con la sezione genovese della Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

L’appuntamento è per sabato 22 febbraio alle 15 nella parrocchia di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, in via Cellini, a San Fruttuoso, un’occasione per sensibilizzare i cittadini e fornire loro le basi per poter intervenire tempestivamente in caso di emergenza in supporto degli amici a quattro zampe.

“Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa che nasce su impulso dell’assessora Barbara Lagomarsino e del consigliere Paolo Boz del municipio Bassa Val Bisagno spinti dalla comunità locale, che hanno fortemente voluto questo evento – ha detto Pier Luigi Castelli, presidente provinciale della Lega Nazionale per la Difesa del Cane – L’evento rappresenta un passo fondamentale per la cultura del benessere animale e della responsabilità di chi ha la fortuna di vivere con un compagno a quattro zampe”.

Pieno supporto all’iniziativa è arrivato anche dal parroco, don Gianni: “La nostra parrocchia vuole essere un punto di incontro per la comunità, un luogo dove possano nascere iniziative che promuovano l’unione e il benessere collettivo e si rafforzino i legami tra le persone”.

“Educare i cittadini – concludono Lagomarsino e Boz – su come prestare primo soccorso agli animali è un passo importante verso una società più consapevole e responsabile, dove ogni vita, umana e animale, deve essere tutelata e rispettata”.