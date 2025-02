Prezzo della luce: cosa cambia tra tariffa monoraria, bioraria e trioraria

Con il caro energia che pesa sulle tasche degli italiani, sempre più persone prestano ormai grande attenzione ai propri consumi. Da qui, l’attivazione di tutta una serie di strategie per aumentare il risparmio, ma anche il maggiore controllo dei costi e dei contratti della luce. Con il passaggio al mercato libero, i consumatori hanno infatti la possibilità di scegliere il proprio fornitore liberamente, optando per l’offerta che garantisce il prezzo luce per la casa più conveniente. In questo articolo vogliamo analizzare tre tipologie di tariffe disponibili sul mercato, per provare a spiegare come capire qual è la più conveniente a seconda delle abitudini e delle singole esigenze.

La tariffa monoraria della luce

La tariffa monoraria prevede un prezzo della componente energia unico sempre, indipendentemente dall’orario o dal giorno in cui si utilizza la corrente elettrica. In questa tipologia di tariffa è quindi presente una sola fascia (chiamata F0), caratterizzata da un prezzo bloccato in qualsiasi momento. Risulta quindi la scelta ideale per chi consuma energia in modo uniforme nell’arco delle 24 ore: ad esempio, le casalinghe, le persone che lavorano in smart working da casa o gli individui che passano molto tempo all’interno della propria abitazione. Tra i vantaggi della tariffa monoraria c’è la semplicità di calcolo delle spese e la possibilità di utilizzare energia sempre, ma di contro non è possibile risparmiare sfruttando fasce orarie più economiche.

La tariffa bioraria della luce

La tariffa bioraria prevede invece un costo dell’energia differente a seconda dell’orario e del giorno della settimana. Viene suddivisa in due fasce: la F1 è valida tra le 8 e le 19 per tutti i giorni della settimana (dal lunedì al venerdì) ed è la più cara. La F2 è invece attiva durante la sera, la notte e il weekend ed è decisamente più economica. La tariffa bioraria è la scelta perfetta per le persone che lavorano e, di conseguenza, non sono in casa durante il giorno, in quanto consente di sfruttare i consumi nelle fasce orarie più economiche.

La tariffa trioraria della luce

I fornitori di energia del mercato libero offrono una tariffa in più, non presente nel regime tutelato. Stiamo parlando della tariffa trioraria (o multioraria), che prevede prezzi diversi che cambiano a seconda di tre differenti fasce. La F1 va dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 19, la F2 tra le 7 e le 8 e le 19-23 dal lunedì al venerdì e anche tra le 7 e le 23 del sabato, mentre la F3 è valida tra le 23 e le 8 dal lunedì al sabato e tutte le ore di domenica e dei giorni festivi. Rispetto a quella monoraria o bioraria, la tariffa trioraria è particolarmente conveniente per chi usa l’energia durante la notte e nei weekend e consente anche ai consumatori di personalizzare i consumi (e quindi ottimizzare al meglio le spese mensili in bolletta) in relazione ai diversi momenti di consumo, ma è più rara e non sempre viene proposta nei contratti relativi alla luce.