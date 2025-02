Genova. L’allontanamento della perturbazione che ha interessato la Liguria negli ultimi giorni determina una brevissima pausa soleggiata, prima di un nuovo peggioramento atteso alle porte del weekend. Ecco le previsioni per oggi e i prossimi giorni secondo gli esperti di Limet.

Previsioni meteo Genova e Liguria per giovedì 27 febbraio

Cielo e fenomeni

Già dalla notte e nelle prime ore del mattino i cieli sopra la regione risulteranno prevalentemente sereni, anche se non si esclude il passaggio di qualche velatura. Nel pomeriggio ed in serata graduale aumento delle velature a partire da ponente, prodromo di precipitazioni in arrivo venerdì.

Venti

Deboli al più moderati a carattere di brezza.

Mari

Generalmente poco mosso, mosso a levante in mattinata.

Temperature

In calo le minime, stazionarie le massime. Costa: Min: +6°C/+12°C – Max: +13°C/+16°C. Interno: Min: -2°C/+6°C – Max: +9°C/+14°C

Previsioni meteo Genova e Liguria per venerdì 28 febbraio

Cielo e fenomeni

Precipitazioni già dal mattino, dapprima a levante in spostamento verso ponente. Non si esclude qualche isolato temporale in mattinata sul Mar Ligure a levante. Neve oltre i 7-800 metri in Val d’Aveto (evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti)

Venti

Deboli o moderati dai quadranti settentrionali su tutta la regione.

Mari

Poco mosso sotto costa, mosso al largo e a levante.

Temperature

In generale aumento.

Previsioni meteo Genova e Liguria per sabato 1° marzo