Genova. Inizia a ritirarsi verso est la massa d’aria fredda che ci ha interessato in questi giorni, portando ad diffuso aumento delle temperature dapprima nei valori massimi, e successivamente anche in quelli minimi. Dopo una brevissima pausa, riprenderà la copertura nuvolosa sulla regione, con nuove piogge in arrivo. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria per giovedì 20 febbraio

Avvisi

Al mattino ancora raffiche dai quadranti settentrionali localmente superiori ai 60 Km/h sulle vallate esposte del Savonese e del Genovesato centro-occidentale.

Cielo e fenomeni

In mattinata ancora nuvolosi o molto nuvolosi sul centro-levante, più soleggiato a ponente. Nel corso della giornata graduale miglioramento, con ampie schiarite su tutta la regione

Venti

Localmente forti al mattino sul Centro-Ponente della regione con rinforzi negli sbocchi vallivi del Savonese Centro-Orientale e del Genovesato Occidentale. Nel corso del pomeriggio intensità delle correnti settentrionali in calo.

Mari

Stirato sotto costa su Savonese e Genovesato, poco mosso a levante, mosso a ponente e al largo.

Temperature

Massime in aumento, minime stazionarie. Costa: Min: +4°C/+9°C – Max: +12°C/+15°C. Interno: Min: -3°C/+4°C – Max: +7°C/+13°C

Previsioni meteo Genova e Liguria per venerdì 21 febbraio

Cielo e fenomeni

Nuovamente cieli nuvolosi sulla Liguria, per via dell’instaurarsi di un flusso umido meridionale, che porterà anche qualche debole scroscio sulla parte centrale della regione tra il tardo pomeriggio e la serata (evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti)

Venti

moderati o a tratti tesi dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente, più deboli altrove.

Mari

Poco mosso, mosso a Ponente e al largo.

Temperature

In aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni meteo Genova e Liguria per sabato 22 febbraio

Cielo e fenomeni

Ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con rovesci al più moderati in particolare sul settore centrale della regione. Temperature in ulteriore aumento nei valori minimi. Mare generalmente mosso (evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti)