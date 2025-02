Genova. Prosegue la fase perturbata sull’Europa centro-meridionale: l’arrivo di un rapido disturbo in quota porterà nuove precipitazioni sparse sull’Italia centro-settentrionale tra oggi e venerdì, per poi spostarsi al sud nel weekend. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria per giovedì 13 febbraio

Cielo e fenomeni

Nella notte e al mattino possibili isolati rovesci su gran parte della Liguria, con il settore di ponente più ai margini, dove però non si esclude qualche breve scroscio. Fenomeni più organizzati invece nel pomeriggio, quando sul settore centrare potrà svilupparsi una convergenza semi-stazionaria con rovesci localmente intensi, in spostamento verso il levante interno nel corso della serata.

Venti

Al mattino moderati, a tratti tesi dai quadranti settentrionali tra Genovese e Savonese.; deboli altrove. Nel pomeriggio scirocco moderato sul centro-levante, debole sul centro-ponente.

Mari

Poco mosso.

Temperature

Prevalentemente stazionarie, in lieve aumento le massime nell’interno centro-occidentale. Costa: minime 7/11 gradi, massime 10/13 gradi. Interno: minime 0/6 gradi, massime 4/11 gradi

Previsioni meteo Genova e Liguria per venerdì 14 febbraio

Avvisi

Ventilazione tesa, a tratti forte (60-70km/h) da nord-nordest a partire dalle ore centrali, dapprima su Savonese e Genovesato, in estensione al Levante nel corso del pomeriggio.

Cielo e fenomeni

L’ingresso di aria fredda da nordest determina nuove precipitazioni sull’Appennino orientale nel corso del pomeriggio, a carattere nevoso a partire dai 400-500 metri. Sereno o poco nuvoloso altrove (evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti).

Venti

Inizialmente deboli o moderati dai quadranti settentrionali, a partire dalle ore centrali forti da nord-nordest, dapprima su Savonese e Genovesato, in estensione al Levante nel corso del pomeriggio.

Mari

Mosso al mattino a ponente, stirato sotto costa sul centro-levante a partire dalle ore centrali, molto mosso fino ad agitato al largo in serata.

Temperature

In lieve aumento nei valori massimi, ma minime in deciso calo nel corso della serata.

Previsioni meteo Genova e Liguria per sabato 15 febbraio

Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, con residue precipitazioni sull’arco appenninico di levante ma in attenuazione nel corso della giornata. Venti in diminuzione, temperature in calo (evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti).