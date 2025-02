Genova. Un sistema frontale associato ad una depressione in transito dal Mediterraneo occidentale alla Sardegna determina tempo perturbato sulla Liguria con nevicate anche a quote molto basse nelle aree interne nella giornata di sabato 8 febbraio. Piogge sparse e vento forte lungo la fascia costiera. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo per Genova e Liguria, sabato 8 febbraio

Avvisi

Raffiche di tramontana sul settore centro-occidentale della costa fino a 70-80km/h negli sbocchi vallivi, sui crinali e negli spazi aperti. Nevicate fino ai fondovalle dei versanti padani centro-occidentali con accumuli anche superiori a 30-40cm oltre i 600-700 metri.

Cielo e fenomeni

Su tutta la Liguria condizioni di tempo perturbato. Risalita di nuclei piovosi dal mare in mattinata verso le coste; nevicate moderate fino ai fondovalle dei versanti padani centro-occidentali ed oltre i 600-700 metri tra Val Trebbia e Aveto. In giornata intensificazione dei fenomeni con piogge a carattere continuo lungo le coste e nevicate anche consistenti fino ai fondovalle dei versanti padani centro-occidentali, oltre gli 800 metri tra Val Trebbia e Aveto, in salita fino a 1000 metri in tarda serata. Possibili accumuli attorno a 40-50 cm nel gruppo Reixa-Beigua-Faiallo ed il Colle del Melogno.

Venti

Forti da nord su Genova e Savona con ulteriori rinforzi sui valichi, allo sbocco delle vallate e negli spazi aperti. Moderati tra est e nord-est a levante.

Mari

Stirato sotto costa, molto mosso al largo per onda corta da nord-est.

Temperature

In ulteriore diminuzione. Costa: Min: +4°C/+8°C – Max: +6°C/+11°C. Interno: Min: -4°C/-1°C – Max: -1°C/+4°C

Previsioni meteo per Genova e Liguria, domenica 9 febbraio

Avvisi

Forti raffiche di tramontana sul settore centro-occidentale con punte fino a 70-80km/h al primo mattino, ma in attenuazione fino a debole nel pomeriggio.

Cielo e fenomeni

Tra la notte e la prima mattinata residue nevicate fino ai fondovalle dei versanti padani centro-occidentali ed oltre i 1000-1200 metri a levante. Dalla tarda mattinata cessazione delle nevicate e comparsa di qualche pioggia sul settore centro-orientale della regione, con quota neve oltre i 1500 metri.

Venti

Ancora forti da nord tra la notte e il primo mattino sul settore centro-occidentale della costa, in indebolimento fino a debole in giornata. Vento in genere debole sul resto della regione.

Mari

Generalmente mosso.

Previsioni meteo per Genova e Liguria, lunedì 10 febbraio

Possibili piogge sparse sul settore centro-orientale con neve oltre i 1400-1500 metri, tempo asciutto altrove. Seguire i prossimi aggiornamenti.