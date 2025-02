Genova. Tra la notte e il mattino possibili rovesci locali sullo spezzino. Nubi sparse altrove con schiarite più ampie a ponente. Tra il mezzogiorno e il pomeriggio rapido aumento della nuvolosità nei settori interni centro-orientali con rischio di nevicate oltre i 400-500 metri sui versanti padani segnatamente vicino alle zone confinali con l’Emilia (Alta Val Trebbia e Aveto). Possibile nevischio anche sui contrafforti dei versanti marittimi levantini oltre 700-800 metri. Non si esclude qualche nevicata anche sulle Alpi Liguri; fenomeni in attenuazione dalla sera. Sulle restanti zone poco nuvoloso o variabile senza fenomeni.

Forti venti da nord su tutta la regione tra la tarda mattinata e il pomeriggio-sera con punte di 80-100km/h sui crinali, negli spazi aperti e allo sbocco delle vallate

Un veloce nucleo freddo interesserà la nostra regione tra venerdi e sabato con forti venti da nord, temperature in calo e qualche nevicata nelle aree interne del levante. Sabato, quindi, si verificherà una piccola pausa per quanti riguarda le perturbazioni, pausa che durerà fino alla notte, con nuovi fenomeni sparsi attesi per domenica.

Venti: In progressivo rinforzo da nord fino a molto forti tra il pomeriggio e la serata su tutta la regione. Punte di 80-100km/h sui valichi, allo sbocco delle vallate e negli spazi aperti.

Mari: Stirato sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature: In iniziale aumento in mattinata specie lungo le coste centro-occidentali. Nel pomeriggio valori in calo ovunque specie nelle aree interne.

Costa: Min: +9°C/+11°C – Max: +13°C/+15°C in calo dal pomeriggio.

Interno: Min: 0°C/+6°C – Max: +4°C/+11°C in calo dal pomeriggio