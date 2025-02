Premio Paganini, tutti i 107 violinisti ammessi alla 58esima edizione

Genova. La 58esima edizione del Premio Paganini conferma il trend positivo di partecipazione e si riafferma come uno dei principali appuntamenti della scena violinistica internazionale.

Nonostante la concomitanza con altri autorevoli concorsi, le domande presentate sono state 110. Dei 107 violinisti ammessi, 80 provengono dall’Asia, 24 dall’Europa – tra cui otto italiani, il doppio rispetto all’edizione 2023 – cinque arrivano dal Nordamerica e una dall’Australia.

«Con 110 domande provenienti da tutto il mondo, il Concorso continua ad attirare talenti straordinari e sottolinea la crescente rilevanza di Genova come centro culturale a livello internazionale – osserva l’assessore alla Cultura Lorenza Rosso – Il Premio Paganini non è solo una competizione, ma un’opportunità per i giovani musicisti di mostrare virtuosismo e sensibilità artistica, in un contesto che promuove la condivisione e il dialogo musicale. Non vediamo l’ora di accogliere i finalisti a Genova per vivere l’emozione del Premio, un’eccellenza della nostra città conosciuta in tutto il mondo».

«Sono molto soddisfatto del numero di iscritti, ma soprattutto della qualità davvero alta delle candidature, nonostante una più complessa articolazione delle prove rispetto alle precedenti edizioni – commenta il direttore artistico Nicola Bruzzo – Il prossimo vincitore o la prossima vincitrice del Premio dovrà dimostrare capacità trasversali: virtuosismo paganiniano, sensibilità cameristica, attitudine alla condivisione col pubblico della propria idea musicale. La 58esima edizione parte col piede giusto. Ringrazio i commissari che lavoreranno con me durante le preselezioni e tutti coloro a vario titolo coinvolti, a cominciare dagli Istituti Italiani di cultura interessati».

Tra i candidati prevale il genere femminile, con una percentuale del 55 per cento; l’età è eterogenea, 22 anni in media, e il più giovane ha 16 anni.

Le preselezioni si terranno a Genova (3/4 aprile), Guangzhou (12/13 aprile), Seoul, (16 aprile), New York (29/30 aprile), Berlino (6/8 maggio).

Otto candidati in più, rispetto alle precedenti edizioni, accederanno di diritto alla fase eliminatoria saltando la fase di preselezione, grazie ai successi ottenuti nell’ambito di concorsi della Federazione Internazionale di Ginevra.

Come previsto dal bando, il presidente del Premio ha istituito una commissione presieduta dal segretario generale per esaminare le domande di iscrizione.

La commissione esaminatrice si è riunita il 19 febbraio e, al termine dei lavori, ha estratto la lettera S, che sancirà l’ordine di esibizione dei concorrenti ammessi alle preselezioni.

Le finali del Premio Paganini si svolgeranno a Genova dal 14 al 26 ottobre. Tutte le info e l’elenco dei violinisti ammessi su: www.premiopaganini.it

CONCORRENTI AMMESSI

1 Abouzahra Mariam ()

2 Akhemetzhanova Amina

3 Alexander Calvin

4 Angelov Julia

5 Baik Seoyeon

6 Borreani Indro

7 Brooke Rabia

8 Cansever Elif

9 Chang Sung Chi

10 Chen Yige

11 Chen Yu Hsin

12 Chen Zhangbo

13 Cheng I-Hao

14 Chung Wonbeen

15 Cnockaert Edith

16 Di Lorenzo Salvatore

17 Dragan Sara ()

18 Elias Elias

19 Fan Hiu Sing

20 Feng Lingxiao

21 Fraguas Jose

22 Furusawa Kaori

23 Galano Kristine

24 Giannotti Veronica

25 Han Zijin

26 Hirai Miu

27 Hong Yoojin

28 Hou Yiyang

29 Huang Yue

30 Jin Yeyeong Jenny ()

31 Ju Ahyeon

32 Jukneviciute Lina

33 Kakiuchi Emiri

34 Kang Seunghyun

35 Kang Yookyung

36 Karapetyan Gor

37 Karls Lorenz ()

38 Kayedpour Albert

39 Kim Dayeon

40 Kim Hyun Seo ()

41 Kim Jiin

42 Kimura Wakana

43 Ko Sohyun

44 Kwon Hojung

45 Lee Alice

46 Lee Daisy (Myung Weon)

47 Li Hao

48 Li Jinzhu ()

49 Lim Dongmin

50 Lin Zixiang

51 Lu Tian Tian

52 Lundina Maria

53 Ma Tianyou ()

54 Matsumoto Hiroka

55 Mazzon Ulisse

56 Milenkovic Teofil

57 Miyamoto Taichi

58 Mkrtichian Sergei

59 Morishita Masaki

60 Nakajima Mitsuki

61 Napolitano Flavia

62 Naya Jaime

63 Obolashvili Mariam

64 Ok Sunjae

65 Papushev Aleksandr

66 Pires Catalina

67 Pyo Juyoung

68 Rodina Inga

69 Saito Aoi

70 Sakamoto Reika

71 Sasaki Mio

72 Scarano Valerio

73 Serino Yuki

74 Shen Zixuan

75 Shim Jake Dongyoung ()

76 Smeu Petre Abraham

77 Stamenov Yassen

78 Starc Annika

79 Sun Xiaona

80 Suzuki Anna

81 Taguchi Hinata

82 Takemoto Kaho

83 Teng Ming-Chun

84 Toth Kristof

85 Van Hoeij Maxwell

86 Villarin Emanuel John

87 Wang Aochen

88 Wang Jinyu

89 Wang Ruiyi

90 Wang Yaozhang

91 Wang Yiming

92 Wee Jaewon

93 Wu Jitong

94 Wu Yulun

95 Xu Jingxuan

96 Yang Esther

97 Yangxin Song

98 Yoshida Kaoruko

99 Yoshimoto Rino

100 Yue Mingnan

101 Yumiba Yumiko

102 Zhang Aozhe

103 Zhang Chengrui

104 Zhang Zhinxin

105 Zhao Ynan

106 Zheng Zimo

107 Zou Meng