Porto di Lavagna, il Tar dà ragione al Comune. I ricorrenti: “Valuteremo ogni iniziativa percorribile”

Lavagna. Porto di Lavagna, il Tar dà ragione al Comune. Nel 2023 era stato pubblicato un bando per la presentazione di proposte di project financing relative alla gestione del porto. Due soggetti avevano avanzato le loro proposte: la Porto di Lavagna S.p.A., attuale concessionaria con proroga fino al 31 ottobre, e la società di gestione del risparmio F2i. Dopo un’attenta valutazione affidata a un team di esperti nel settore del project financing, il Comune aveva ritenuto più vantaggiosa l’offerta presentata da F2i.

Di fronte a questa decisione, la Porto di Lavagna S.p.A. aveva fatto ricorso, contestando la validità della delibera di giunta che dichiarava il progetto di F2i fattibile e di interesse pubblico, nonché della delibera del consiglio comunale che lo inseriva nel piano triennale delle opere pubbliche. Successivamente, aveva presentato ulteriori motivazioni per chiedere, in via subordinata, l’annullamento dei provvedimenti impugnati. Tuttavia, il Tar ha giudicato il ricorso inammissibile e ha dichiarato irricevibili le motivazioni aggiuntive.

Monique Mazreku, legale rappresentante e consigliera delegata della Porto di Lavagna S.p.A., ha commentato: “Eravamo consapevoli della complessità delle questioni e dei principi giuridici in discussione nel processo. Si tratta del primo project financing riguardante un porto turistico di questa rilevanza, strutturato secondo il nuovo codice dei contratti pubblici, entrato in vigore nel luglio 2023. Stiamo esaminando nel dettaglio le motivazioni della sentenza del Tar Liguria”.

Mazreku ha aggiunto che gli esperti della società valuteranno tutte le possibili azioni per tutelare gli interessi della Porto di Lavagna, degli utenti e dell’importante indotto economico legato al porto.

Nella sentenza, il giudice amministrativo ha riconosciuto la piena legittimità del Comune nell’uso del project financing. Inoltre, ha sottolineato che la Porto di Lavagna, avendo partecipato alla selezione senza sollevare obiezioni, ha implicitamente accettato il procedimento, precludendosi la possibilità di impugnarlo dopo aver conosciuto l’esito sfavorevole.

Infine, il Tar ha rigettato anche le contestazioni sulla presunta irrealizzabilità della proposta di F2i. In particolare, riguardo alla realizzazione di un’autorimessa interrata in Piazza Milano, è stato evidenziato che l’area rientra in una zona infrastrutturale speciale, dove simili interventi sono consentiti.