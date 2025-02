Porticciolo di Nervi, Mesmaeker (M5s): “Con che coraggio Piciocchi si presenta qui?”

Genova. “Ci volevano le elezioni perché la giunta comunale finalmente attenzionasse i problemi che affliggono il porticciolo di Nervi. Mancano poco meno di 3 mesi al voto ed eccola puntuale e sfacciata la passerella del centrodestra. Con quale coraggio si presentano qui dopo aver imposto un progetto nato male e dopo essersene lavati le mani per tre anni?“. Così il il consigliere municipale del Levante Marco Mesmaeker, commentando il sopralluogo di Piciocchi al porticciolo di Nervi.

“Un progetto rivelatosi poi disastroso: basta guardare lo scempio giornaliero dopo ogni maroso. Esattamente come avevamo previsto. Il tutto senza contare i costi insostenibili che questo progetto trascina con sé: vogliamo parlare dei 183mila euro per il solo 2023 spesi per smaltire la posidonia che si accumula e poi marcisce sui gradoni di cemento? E ancora non sappiamo quanto è stato speso nel 2022 e nel 2024. Ma se il buongiorno si vede dal mattino…”

“Sono 3 anni che attenzioniamo le problematiche dell’area – continua Mesmaeker -. Siamo sempre stati ignorati e ora francamente siamo stanchi di essere presi un giro. Al prossimo consiglio municipale impegneremo l’amministrazione comunale a effettuare un intervento risolutivo sul nuovo porticciolo. Per il quale, è bene ricordarlo, sono stati spesi 1,5 milioni di euro, gravando sulle spalle della collettività senza che a questa venisse data in cambio una piscina. Una montagna di soldi letteralmente buttati dalla finestra: ma il centrodestra non si vergogna a presentarsi qui a fare selfie? Farebbe più bella figura a scusarsi con la comunità e ammettere di aver preso una gigantesca cantonata”.