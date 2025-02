Genova. Un incendio ha distrutto il tetto di una palazzina in via Paolo Anfossi, a Pontedecimo, costringendo all’evacuazione di tre famiglie, sette persone che non sanno quando potranno rientrare a casa.

Il rogo, stando a quanto accertato inizialmente dai vigili del fuoco, è partito dal sottotetto e le fiamme hanno raggiunto il tetto bruciandolo quasi completamente. I pompieri hanno messo in sicurezza le persone che erano all’interno, tutte incolumi, e poi hanno spento l’incendio.

La palazzina risulta inagibile. Le tre famiglie residenti hanno trovato sistemazione da amici e parenti, ma dovranno attendere i lavori di ripristino del tetto prima di poter rientrare a casa.