Ponte Morandi, i giudici provano a dettare i tempi: “Richieste di condanna entro l’estate”

Genova. Ci ha provato, pacatamente come sempre, il presidente del collegio del processo per il crollo del ponte Morandi, a dare un minimo di organizzazione temporale a un dibattimento (cominciato nel luglio 2022) che ancora non sembra avere una fine. Oggi, in vista della conclusione controesame dei periti, ha chiesto a pm e difensori dei 58 imputati di organizzarsi in modo che l’accusa possa concludere la sua requisitoria e arrivare così alle richieste di condanna entro la pausa estiva, cioè indicativamente entro fine luglio.

Ma, come al solito in questo processo “apriti cielo”, verrebbe da dire, con i legali che hanno cominciato a lamentare che “se il pm chiede uno stop per studiare le carte” prima di formulare le accuse definitive, allora “anche noi vogliamo questo tempo e non vogliamo che coincida con la pausa estiva”. Il siparietto è andato avanti con toni che il giudice ha provato a tenere sullo scherzoso (“Mi crede una carogna avvocato? Certo che avrete il vostro tempo oltre la pausa estiva, così potrete andare tutti ai Caraibi quest’estate” ha detto all’avvocato Luca Marafioti), ma che denota nei fatti l’impossibilità per il collegio di imporre qualunque tempistica per evitare lo scontro con i legali. Tutti sanno bene infatti che i difensori dei 58 tra ex dirigenti e dipendenti di Aspi e Spea, se volessero mettersi di traverso avrebbero gli strumenti per rallentare ulteriormente il processo.

E così niente. Da quanto emerso sembra che entro l’estate si possa arrivare almeno a “cominciare la requisitoria dei pm” ma probabilmente non a concluderla, mentre in aula sono proseguite le schermaglie ad ogni richiesta dei giudici di chiarimenti sui tempi. Quanto durerà l’esame dei consulenti degli imputati sull’integrazione della perizia sul crollo? E quanto dureranno le dichiarazioni spontanee degli imputati (sei o sette in tutto gli imputati che ancora vorrebbero farle ma non è ovviamente certo neppure questo numero) che non si sono sottoposti a interrogatorio ma che probabilmente come già accaduto si siederanno in aula per leggere lunghissime memorie difensive?

E ancora, per quante udienze parleranno i pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi e quanti documenti saranno depositati? Al momento nessuna di queste risposte è stata data. Quel che è certo è che alcuni reati colposi andranno in prescrizione all’inizio del 2026 e che per quel tempo la sentenza di primo grado ancora non sarà arrivata.

Intanto oggi, a differenza di quanto prevenetivato, non si è concluso il controesame dei periti Massimo Losa, Renzo Valentini e Giampaolo Rosati che nel documento depositato a integrazione della perizia svolta in incidente probatorio hanno ribadito di fatto quanto già emerso vale a dire che i controlli, se fossero stati fatti con ispezioni visive dirette avrebbero potuto far scoprire le anomalie di costruzione della pila 9 e quindi intervenire. E che quel tipo di controllo sarebbe stato “doveroso” visto che problemi di difformità gravi rispetto al progetto erano già stati riscontrati sulla pila 11 e in parte sulla 10. La prossima udienza è fissata per lunedì 17.