Ponte Morandi, i consulenti di Spea: “Le anomalie indicate dai periti sono irrilevanti”

Genova. Ancora spazio ai consulenti degli imputati di Spea, la ex controllata di Autostrade che si doveva occupare della sorveglianza del ponte Morandi, nel processo in corso per il crollo del viadotto.

Ad illustrare tra gli altri i rilievi dei tecnici di parte, è stato questa mattina il professor Marco Savoia, chiamato dall’avvocato Massimo Ceresa Gastaldo, difensore di due ispettori di Spea, che riassume così l’udienza odierna.

I consulenti: “Anomalie irrilevanti per la sicurezza”

“Ci sono dei rilievi critici sulla perizia, in particolare su quelle che secondo i periti erano da qualificare come delle gravi anomalie. I nostri consulenti hanno spiegato l’assoluta irrilevanza di quelle situazioni indicate dai periti dal punto di vista dei loro effetti. Un esempio pratico riguarda i giunti per esempio e il diverso posizionamento dei cavi secondari all’interno dello strallo che, secondo i nostri consulenti non aveva alcuna influenza sulla sicurezza, anzi, potrebbe addirittura avere avuto un effetto positivo”.

Altro tema chiave, su cui si sono scontrati periti e consulenti è quello relativo ai ‘carotaggi‘. Per i periti dovevano essere molti di più e dovevano essere fatti anche in cima allo strallo, nella zona dell’antenna, cosa che non venne mai fatta sulla pila 9, quella collassata il 14 agosto 2018. “Per capire se effettivamente si potevano eseguire in sicurezza dei carotaggi in quella zona bisogna essere consapevoli delle condizioni di quella zona che appunto dal nostro punto di vista i periti non hanno valutato correttamente – dice ancora il legale – La nostra tesi, è che eseguire carotaggi in quel punto, in quelle condizioni sarebbe stato molto pericoloso e il rischio era quello di far collassare lo strallo”.

Rispetto alla ipotizzata dai periti causa anche esogena (quindi esterna) della corrosione dei cavi, a causa di probabili fessurazioni nel calcestruzzo dalle quali sarebbe potuta entra acqua oltre che ossigeno secondo i consulenti queste fessurazioni non c’erano.

La road map del processo

Nulla è ancora certo al 100% perché nell’infinito processo per il crollo del Morandi le sorprese, soprattutto quando a memorie e documenti tecnici depositati, non mancano mai. Il collegio tuttavia ieri avrebbe tentato di dare una data per la fine dell’istruttoria, la fase del processo che raccoglie la raccolta delle prove e precede le requisitorie finali. Sarebbe la settimana del 24 marzo, ma appunto ancora nulla è ufficiale.

Poi ci sarà una pausa per consentire ai pm Marco Airoldi e Walter Cotugno di preparare la lunga requisitoria finale con le richieste di condanna. Loro vorrebbero addirittura iniziarla dopo l’estate, ma il collegio vorrebbe invece cominciare prima, per non prolungare ulteriormente i tempi di un processo che dura da quasi tre anni.