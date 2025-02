Alla Claque torna il Poetry Slam, venerdì al via la settima edizione con la gara eliminatoria

Genova. Prende il via venerdì 7 febbraio la quarta edizione del LaClaque Poetry Slam, il torneo di poetry slam ormai celebre in tutto il panorama nazionale.

Un po’ spettacolo, un po’ sfida, un po’ rito collettivo di condivisione, il poetry slam è, di fatto, una gara tra poeti. I partecipanti si alternano sul palco, recitando testi propri per un tempo massimo di tre minuti, senza poter utilizzare oggetti o costumi di scena, o basi musicali, e sottoponendosi al giudizio di una giuria composta da persone estratte a caso tra il pubblico. Tutto il resto dei presenti è invitato dai presentatori (o maestri di cerimonia, come si dice in gergo) ad approvare o contestare il voto della giuria. Alla fine si elegge un vincitore o una vincitrice, ma in realtà poetry slam è prima di tutto un modo per riscoprire che la poesia appartiene a tutti e parla di noi. E nasce, fin dai tempi dell’antichità, come arte orale e performativa.

La nascita del poetry slam è invece databile intorno alla metà degli anni ottanta del novecento, in America, e il suo sbarco in Italia avviene all’inizio del nuovo millennio. È però negli ultimi cinque/dieci anni che questo tipo di spettacolo ha conosciuto una vera e propria esplosione, con un aumento costante di pubblico e partecipanti. Attualmente, secondo i dati della Lips, la Lega Italiana Poetry Slam, associazione che coordina quello che è un vero e proprio campionato nazionale, in Italia si organizzano oltre cinquecento poetry slam all’anno, nei luoghi più disparati, dalla piccola libreria al grande teatro.

Quello de LaClaque, arrivato come detto alla quarta edizione, è un appuntamento che si è ritagliato molto velocemente un posto d’eccellenza tra gli addetti ai lavori, attirando partecipanti e pubblico da tutto lo stivale. Si tratta di un vero e proprio torneo, strutturato in quattro serate: tre round eliminatori (7 febbraio, 1 marzo, 11 aprile), in ciascuno dei quali si sfideranno sei diversi performer e una finale (il 9 maggio) a in cui si daranno battaglia i primi due di ciascuna eliminatoria, per aggiudicarsi il titolo di campione e guadagnarsi l’accesso alle fasi regionali del campionato italiano.

Organizzazione, selezione dei partecipanti e conduzione degli slam sono affidate a Genova Slam, intraprendente e dinamico collettivo cittadino, votato alla diffusione della poesia in vari contesti. Ne fanno parte Silvia Benvenuti, Filippo Balestra, Andrea Fabiani e Stella Venturo, in arte “littlepoints…”, autrice delle locandine artistiche della manifestazione. Con loro, sul palco della claque, nel ruolo di dj, Simone Gridà Cucco.

In gara nella prima eliminatoria di venerdì sera: Paolo Agrati, Lorenzo Mura, Bruna Pedemonte, Alessandro Ramaglia, Amanta Strata e Mirko Vercelli. Tra loro alcuni dei migliori interpreti della scena nazionale.

L’inizio del poetry slam è fissato per le 21:30.

I biglietti sono disponibili in prevendita (consigliata) sul circuito vivaticket a questo link oppure al botteghino de LaClaque la sera stessa.